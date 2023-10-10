调查:在英国，广告行业在工作中最常使用ChatGPT

文章概要: 1. 调查显示广告行业在工作中最常使用ChatGPT，其次是法律和艺术与媒体行业。 2. 超过一半的英国工作者表示他们不信任与使用ChatGPT或类似人工智能的企业合作。 3. 调查还揭示了ChatGPT在工作中的主要应用，包括撰写报告、翻译和研究等。

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:根据最新的调查，自ChatGPT去年11月推出以来，人工智能的搜索量已经激增了1700%。这款聊天机器人已吸引了全球超过1亿用户的关注，特别是在工作场所的使用引发了广泛的讨论。

为了更深入了解ChatGPT在英国企业中的使用情况，Indusface对来自不同职位和行业的2，000名英国工作者进行了调查，以了解ChatGPT在工作场所的应用情况。

调查结果显示，广告业是在工作中最常使用ChatGPT的行业，近四分之一的受访者（39%）在工作中使用这个机器人。法律行业排名第二，有38%的受访者表示他们在工作中使用ChatGPT。撰写报告是在工作中使用ChatGPT的最常见原因，有超过四分之一的受访者(27%)提到这个原因。

然而，令人意外的是，超过一半（55%）的英国工作者表示他们不信任与使用ChatGPT或类似人工智能的企业合作。这可能与对数据安全和隐私的担忧有关。

此外，调查还揭示了英国企业在工作中使用ChatGPT的主要方式，包括撰写报告（27%）、翻译(25%)和研究(17%)等。这些结果表明，ChatGPT在处理文档和语言任务方面具有广泛的应用。

可见，虽然ChatGPT在工作场所变得越来越流行，但调查结果显示，许多企业仍对与使用ChatGPT或类似人工智能的企业合作持怀疑态度。这一现象反映出在人工智能技术的成熟度和数据安全问题方面，还需要更多的时间和努力来建立信任。

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