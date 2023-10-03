韩国一男子因利用AI创作虐待儿童图像被判刑

本文概要: - 韩国法官首次以AI生成的儿童虐待图像为由判刑。 - 一名40多岁男子因拥有约360张虐待性质的AI生成儿童图像被判刑两年多监禁。 - 检察官成功主张将“性虐待材料”的定义扩大，包括“虚拟人物”参与性行为的图像或描述。

站长之家(ChinaZ.com) 10月3日 消息:韩国法官首次判决一名涉嫌使用人工智能生成儿童虐待图像的男子入狱，标志着南韩对AI技术滥用问题开始采取行动。

据CNN报道，一名年约40多岁的男子因在今年早些时候被抓获拥有大约360张虐待性质的AI生成儿童图像而被判刑两年多监禁。幸运的是，这些令人发指的图像没有被详细描述，并据称没有被传播。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在釜山地区法院，检察官成功主张，面对AI技术的进步，南韩应该扩大“性虐待材料”的定义，包括虚拟人物参与性行为的图像或描述。

尽管这似乎是南韩首次就AI生成的淫秽图像做出判决，过去常常称为“深度伪造”，但这并非南韩第一次涉足围绕这一迅速发展的技术的争议。

正如南韩的Yonhap新闻社报道的那样，2021年年初，数十万人匿名写了一份请愿书，请求南韩政府对发布深度伪造色情内容的网站采取更严格的惩罚，其中一些内容涉及未成年名人。

南华早报补充说，这份请愿书是在一些偷拍的K-pop女子组合成员的照片被篡改并在网上发布后出现的。

请愿书中写道:“受害的女性名人的视频在各种社交网络服务上传播，他们遭受着性骚扰和侮辱性质的恶意评论的折磨。”请愿书还补充说，深度伪造“无疑是一种性犯罪”。

据Yonhap报道，在一天内，这份请愿书获得了超过33万个签名，突显了南韩有些人对深度伪造问题的严重关切。

虽然距离这份请愿书出现已经过去了两年半，但南韩似乎准备开始认真对待来自技术的威胁，包括美国在内的世界其他国家可能也会紧随其后。这标志着南韩正在积极应对AI技术滥用问题，以保护儿童和社会免受虚拟儿童虐待图像的侵害。

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