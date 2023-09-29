Pinterest、Indeed 等全球排名前 100 的网站中有 26% 已屏蔽 GPTBot

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:根据人工智能内容检查器和抄袭检查服务 Originality.ai 的最新分析，目前排名前 100 位中至少有 26 个网站（排名前 1000 位则有 242 个）已经屏蔽了 OpenAI 于 8 月 7 日推出的网络爬虫 GPTBot。

这比上个月增加了 250%，当时在排名前 1000 位的网站中，只有 69 家屏蔽了 GPTBot。

是否屏蔽 ChatGPT 一直是许多 SEO 人员面临的重要问题，因为 ChatGPT 没有引用或链接到其来源。我们允许搜索引擎爬取我们的内容，因为存在明显的潜在好处——通过直接链接/引用获取流量。

显然，更多受欢迎的网站决定屏蔽 GPTBot，可能是因为他们不希望 OpenAI 在没有任何形式补偿情况下获取他们数据以帮助训练模型。

12 个热门网站现已屏蔽 GPTBot。在上个月新增的 100 个最受欢迎的网站中，大部分都是发布新闻和信息的网站：

pinterest.com

indeed.com

theguardian.com

sciencedirect.com

usatoday.com

stackexchange.com

alamy.com

webmd.com

dictionary.com

washingtonpost.com

npr.org

cbsnews. com

而有趣的是，在上个月还阻止 GPTBot 的 Foursquare 现在不再阻止了。

那么 CCbot 呢？Common Crawl 的网络爬虫仍然被少数网站（130 个）屏蔽。值得注意的是，Common Crawl 为 OpenAI、Google 和其他公司提供了部分训练数据。

另外，在本次分析中有 1000 个网站中有 67 个 robots.txt 文件未被识别/检查。（这就是为什么在文章开头写了「至少」。）

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