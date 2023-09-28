智源研究院开源 AI 硬件评测引擎FlagPerf v1.0

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息:智源研究院发布了 FlagPerf v1.0，这是一个开源开放的 AI 硬件评测引擎。

FlagPerf 的评测指标体系包括功能正确性指标、性能指标、资源使用指标和生态适配指标。其中，功能正确性指标验证芯片对模型运行的支持，性能指标评估芯片的训练时间和计算吞吐量，资源使用指标衡量芯片和服务器其他零部件的使用情况，生态适配指标考察芯片对不同框架和软件生态的支持能力。

FlagPerf 已经涵盖了自然语言处理、计算机视觉、语音和多模态等领域的20余个经典模型，50余个训练样例，并与多家 AI 软硬件厂商进行深度合作，完成了与不同芯片和框架的适配和评测。

此外，FlagPerf 还支持多样例场景和任务，覆盖大模型训练推理场景。它不仅支持多种训练框架和推理引擎，还支持多种测试环境，包括单卡、单机和多机，以全面评估 AI 芯片的性能和适用性。

在评测过程中，FlagPerf 严格审核参评代码，确保结果公平、过程公正。所有测试代码都已开源，测试过程和数据可复现。

FlagPerf 开源项目:https://github.com/FlagOpen/FlagPerf

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