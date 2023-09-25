DialMe：一个自动化面试平台

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:DialMe是一个旨在改善面试流程的革命性平台。DialMe的目标是摆脱传统的文字填写表格方式，而是通过人工智能引导真实对话，为您提供深入的见解。不再让人们感到无聊，让AI引领对话，让您更快地了解应聘者或受访者。

通过这款产品，用户可以随时随地进行各种主题的讨论，从而提高自身的沟通能力和知识储备。同时，该产品也能为研究人员和开发者提供大量的语音和行为数据，帮助他们更好地理解用户的需求和习惯，进一步优化和改进人工智能技术。

体验地址:https://dialme.at/

DialMe的使用非常简单，无需专业技能。您可以选择使用我们的预设计模板，也可以轻松创建自己的面试指南。一旦面试准备好，只需将链接分享给您的用户，AI面试官会自动引导对话。您可以随时查看面试记录和见解，以便更好地了解您的用户。

核心功能:

1. 自动化面试指南构建

DialMe为您提供多种预设计面试模板，以满足不同需求，或者您可以从头开始创建自己的面试指南。AI面试官将在通话期间使用它作为参考。

2. 共享面试链接

将面试链接传递给您的用户，其余交给DialMe的AI面试官。您的用户可以在他们方便的时候参与面试，无需等待繁琐的安排。

3. 查看记录和见解

查看由AI代理收集的见解。利用这些数据更好地了解您的用户，并做出更明智的决策。这些见解可以用于产品改进、市场研究以及用户体验的提升。

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