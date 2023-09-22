YouTube将推出生成式AI功能“Dream Screen”

文章概要: 1. YouTube发布面向创作者的一系列产品和功能，其中包括短视频平台“短片”（Shorts）的生成式人工智能工具“Dream Screen”。该功能允许创作者通过输入想法来创建AI生成的视频或图像背景。 2. 该功能将于今年晚些时候提供给部分创作者，并计划于2024年更广泛地推出。这一举措是YouTube应对与TikTok和Instagram Reels竞争中的步伐。 3. 此外，YouTube还计划在未来推出更多与AI相关的工具，包括在YouTube Studio中引入生成式AI驱动的建议视频主题以及在创作者音乐中引入助手搜索，以帮助创作者选择视频音乐。

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:YouTube日前宣布推出了一系列面向创作者的新产品和功能，其中最引人注目的是生成式人工智能工具“Dream Screen”针对短视频平台“短片”（Shorts）。这一功能的推出旨在帮助创作者更轻松地创作精彩的短视频，以应对TikTok和Instagram Reels等竞争对手。

注：图片来自YouTube

根据YouTube的官方博客文章，Dream Screen将允许创作者通过简单地输入他们的创意想法，快速生成AI生成的视频或图像背景。这一功能计划于今年晚些时候提供给一些创作者，并计划在2024年更广泛地推出。这意味着更多的创作者将能够轻松地创建令人印象深刻的短视频，无需繁琐的后期制作。

YouTube的这一举措反映了当前许多公司和服务都在积极整合人工智能功能的趋势。与此同时，微软也在Windows11中引入了名为“Copilot”的AI伴侣，为用户提供更智能的计算体验。

除了Dream Screen之外，Google还计划在未来推出更多与AI相关的工具。他们将在YouTube Studio中引入生成式AI驱动的建议视频主题，帮助创作者更好地选择适合他们视频内容的主题。此外，他们还将在创作者音乐中引入助手搜索功能，以协助创作者选择最适合他们视频的音乐。

YouTube还宣布推出了一款名为“YouTube Create”的移动应用程序，旨在简化视频制作过程，使初次尝试创作和分享视频的人们更容易上手。这个免费应用程序目前在Android平台的一些市场上处于测试阶段，提供了精确编辑、剪辑、自动字幕等视频编辑工具，使用户能够在手机上轻松进行视频编辑。

（举报）