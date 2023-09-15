站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日，网易智企发布客服领域行业大模型“商河”。
商河大模型聚焦于智能客服专业场景，除了使用通用数据进行基座模型训练，还基于网易云商长期积累的海量客服领域语料库进行了模型的监督式微调（SFT）和基于人类反馈强化学习(RLHF)。
目前，商河大模型能在坐席辅助、知识库构建、工单创建、会话洞察等场景提供意图理解、文本生成、多轮会话、文本摘要、信息提取、双语问答等能力。
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站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日，网易智企发布客服领域行业大模型“商河”。
商河大模型聚焦于智能客服专业场景，除了使用通用数据进行基座模型训练，还基于网易云商长期积累的海量客服领域语料库进行了模型的监督式微调（SFT）和基于人类反馈强化学习(RLHF)。
目前，商河大模型能在坐席辅助、知识库构建、工单创建、会话洞察等场景提供意图理解、文本生成、多轮会话、文本摘要、信息提取、双语问答等能力。
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2023腾讯全球数字生态大会「行业大模型及智能应用专场」于9月7日举行，会上，腾讯云与信通院共同发布了《行业大模型标准体系及能力架构研究报告》，参考了腾讯云在行业大模型产业应用领域的实践和经验，为客户构建行业大模型提供了标准化流程、综合评估方法，以便更好地帮助行业伙伴构建专属大模型。生态大会上，腾讯还首次对外公布了腾讯混元大模型进展，并宣布从技术底座、平台能力、智能应用三大维度升级MaaS能力。愿本次研究成果，助力大模型产业发展和生态建设。
在今日的2023腾讯全球数字生态大会上，腾讯集团副总裁钟翔平表示，腾讯将与一些车企共建汽车行业大模型，包括座舱大模型、智能驾驶训练大模型、智能客服大模型等。腾讯还发布了面向自动驾驶、舱驾一体的地图服务平台——腾讯智驾云图，通过实时车端感知数据进行云端多程建图，降低建图成本、提升数据鲜度，并与自动驾驶实时连接。他们不造车是向车企和汽车生态企业提供智能汽车所需要的云、图等基础设施。
“大语言模型的兴起，让AI的大规模普惠有了更大可能。过去一段时间以来，我们的行业大模型产品得到了不少客户的肯定，切切实实帮助用户提升了各项能力。腾讯将不断开放自身的技术和能力，助力产业拥抱智能升级，实现更高质量的发展。
9月7日，2023腾讯全球数字生态大会于深圳成功举办。腾讯云副总裁、腾讯云智能负责人、优图实验室负责人吴运声发表主题演讲，重点分享了腾讯云行业大模型的最新能力升级、落地实践。作为数字化助手，我们将持续打磨MaaS能力，携手广大客户、合作伙伴一起，共同拥抱AI大模型时代的这场“效能革命”。
9月7日，2023腾讯全球数字生态大会于深圳成功举办。腾讯云副总裁、腾讯云智能负责人、优图实验室负责人吴运声发表主题演讲，重点分享了腾讯云行业大模型的最新能力升级、落地实践。作为数字化助手，我们将持续打磨MaaS能力，携手广大客户、合作伙伴一起，共同拥抱AI大模型时代的这场“效能革命”。
创新奇智宣布推出“奇智孔明AInnoGC”工业大模型产品矩阵，其中包括拥有150亿参数量的工业大模型、大模型服务引擎以及三款基于大模型的生成式AI应用产品。这些产品主要面向工业机器人、企业私域数据分析和知识问答等领域，可以帮助企业打造自有大模型并加速生成式AI应用的开发、调试和落地。其中的生成式工业机器人应用可以将用户输入的自然语言指令转化为机器人可以执行的指令，生成式企业私域数据分析应用可以实现交互式可视化报表生成和数据分析，生成式企业私域知识问答应用可以从海量文档中快速筛选、定位并给出准确的答复。
航旅纵横发布了首个民航领域垂直大模型——千穰大模型。该大模型基于Transformer架构，构建了10亿、100亿、300亿等多种参数模型，融合了视觉大模型、语言大模型、多模态大模型和计算大模型，通过强大的人工智能技术，为民航产业的数智化建设和旅客的智慧出行提供支持。千穰还可以用于旅客满意度分析、行业智能客服和多模态点评感知等服务。
百度用大模型重构一切，包括现金奶牛业务。百度营销官宣接入文心一言，推出新一代营销平台轻舸，也是全球首个AINative的营销平台。百度从营销广告这个核心业务开始探索只是第一步大模型通用能力和各大业务版图在手，像这样的重构推广到更多领域也只是时间问题。
阿里云宣布，浙江大学联合高等教育出版社、阿里云等发布基于通义千问7B模型训练的智海-三乐教育垂直大模型，该模型已在阿里云灵积平台上线服务，开发者仅需一行代码即可使用。智海-三乐以阿里云通义千问7B通用模型为基座，基于核心教材、领域论文和学位论文等教科书级高质量语料和专业指令数据集继续预训练和微调，集成了搜索引擎、计算引擎和本地知识库等功能，将于9月在全国12所高校应用，可提供智能问答、试题生成、学习导航、教学评估等能力。阿里云还在AI模型社区魔搭ModelScope开源通义千问7B参数通用模型和对话模型。
作业帮最近在2023中国国际服务贸易交易会上正式发布了自研银河大模型。银河大模型支持AI解题、多语言AI问答等能力，号称精通诗词字句和课文常识；并支持AI写作功能，可用于提高写作技巧、优化写作结构，并提供文章润色、语法纠错和创意启发等场景。作业帮表示，银河大模型即将在作业帮App等学习工具、旗下智能硬件及智能图书、教育数字化等多种场景中得到应用。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。