网易智企发布客服领域行业大模型“商河”

阿里云宣布，浙江大学联合高等教育出版社、阿里云等发布基于通义千问7B模型训练的智海-三乐教育垂直大模型，该模型已在阿里云灵积平台上线服务，开发者仅需一行代码即可使用。智海-三乐以阿里云通义千问7B通用模型为基座，基于核心教材、领域论文和学位论文等教科书级高质量语料和专业指令数据集继续预训练和微调，集成了搜索引擎、计算引擎和本地知识库等功能，将于9月在全国12所高校应用，可提供智能问答、试题生成、学习导航、教学评估等能力。阿里云还在AI模型社区魔搭ModelScope开源通义千问7B参数通用模型和对话模型。