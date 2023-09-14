ChatGPT使用数据曝光 访问量和编程需求自5月开始持续下滑

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:近日，美国社交媒体分析公司SparkToro公布了一组关于ChatGPT使用情况的数据分析结果，发现ChatGPT的使用量和编程协助需求从5月份开始出现明显的下降趋势。

SparkToro通过分析数百万台选择加入调查的桌面和移动设备的使用数据后发现，自5月份以来，ChatGPT官方网站OpenAI.com的月访问量已经下降了29%。更值得注意的是，使用ChatGPT进行编程协助的比例也下降了30%。

SparkToro认为，这表明ChatGPT的热潮已经开始退却。专业用户和常规用户的使用量并未增加，初期的新奇劲和媒体炒作热度正在减弱。教育用户群的季节性变化也无法解释如此大幅度的使用量下滑。

通过分析超过4000条真实用户提问，SparkToro还发现编程协助是ChatGPT的最大用途，占所有用例的29%。教育类问答仅占10%。其他常见用途还包括内容创作、知识查询、销售和营销等。

SparkToro表示，ChatGPT目前在编程辅助方面表现强劲，但长期来看其吸引力还存在不确定性。随着更多用户了解它的功能与局限，新鲜感消退后使用率很可能会进一步下降。ChatGPT是否能成为持久有用的工具还有待观察。

（举报）