象寄AI全面升级：支持短视频翻译、一键精修图片和视频素材

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:象寄AI全面升级，首发支持多国语言的AI短视频翻译功能，包括中英日韩欧美东南亚等。此外，还提供便捷的图片/短视频精修工具，并支持API调用，帮助用户轻松打造精品出海内容素材。

体验地址:https://www.xiangjifanyi.com/home/

该工具具备以下特点:

视频翻译:能够去除视频中的硬字幕，替换为翻译语种字幕，并支持多种热门背景音乐和人声旁白合成。

图片翻译:支持网页版图片批量翻译和API调用，用户可以方便地配置图片和文字水印。

交互精修:提供简单易用的交互精修工具，只需拖拽即可制作出精美的图片和视频素材。

一键抠图:支持自动和交互式抠白底图功能，可轻松制作主图。

此外，该工具还支持多种文本引擎，包括DeepL、谷歌、Papago、阿里云等基于深度学习的图片翻译模型，能够准确高效地进行翻译。同时，文本引擎还能根据语种选择，适用于横向文字、纵斜向文字以及复杂背景等多种图片场景。

该工具还提供简易便捷的视频翻译剪辑页面，可以对翻译后的视频进行字幕样式、人声合成、背景音乐等重新设计。同时，也提供简单易用的图片精修工具，即使不会使用Photoshop也能轻松修出精美的图片。

象寄AI还有图文分离、文本框矢量操作、文本框批量修改等特色功能，让用户能够快速轻松地修图。另外，还提供手工背景擦除、局部取消翻译等功能，解决了产品Logo、T恤印花、产品印花等过度翻译的问题，并支持极端图片的手工清理背景。

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