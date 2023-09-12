魔法AI:专注为跨境电商提供AI服务 适应不同营销场景

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:魔法 AI 是一家专注于生成式 AI 领域的科技公司，旨在通过前沿的 AI 技术来创造内容。该公司成立于2021年，由一批人工智能，算法方面的技术人员组成，主要为跨境电商提供文案及图片，提高点击率和销售转化率，同时为外贸工作者，媒体工作者，办公文员提供办公助手，让工作变得轻松高效。

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核心功能:

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2. 专家级竞品分析:我们的产品可以快速分析竞争对手的优势和劣势，帮助用户制定更有竞争力的营销策略。

3. 专家级亚马逊 listing 生成:我们的产品可以在短短10秒内生成专家级的亚马逊 listing，帮助用户提升产品的销售转化率和点击率。

4. 丰富的模板:我们的产品提供丰富多样的 AI 模板，可以快速生成专业内容，让写作变得更简单和高效。

5. 多语言支持:我们的产品支持多语言市场，让用户能够轻松扩大业务，开拓全球市场。

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