联合国呼吁对学校人工智能工具的使用进行年龄限制

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:联合国最近呼吁对学校中的人工智能工具实施年龄限制，特别是那些年龄较大的儿童。这一呼吁是对不断增长的人工智能在教育领域中的使用所引发的伦理和安全担忧的回应。

联合国教育机构联合国教科文组织发表了一份新指南，敦促各国政府采取措施，制定严格的规定，以规范在学校中使用人工智能工具的方式。这些工具包括病毒式聊天机器人 ChatGPT，它可以根据简短的提示生成文章、诗歌和对话。

该机构总部位于巴黎的发言人奥黛丽·阿祖莱（Audrey Azoulay）表示，尽管生成式人工智能工具具有潜在的教育机会，但它们也可能对儿童的情感健康产生负面影响，使他们容易受到操纵。她指出，如果没有公众的参与以及政府的必要保障和监管，这些工具无法有效地融入教育体系。

去年底，生成式人工智能程序，如ChatGPT，引起了广泛关注，因其能力出色，可以根据最简短的提示生成各种内容。这引发了人们对学校和大学中的抄袭和作弊问题的担忧。

然而，一些投资者将大量资金投入这一领域，并积极推动有针对性的教育，将其视为一个潜在的利润丰厚市场。联合国教科文组织的指导意见承认，人工智能工具有潜力帮助有特殊需求的儿童，可以充当“苏格拉底式对话”的伙伴或研究助手。然而，这一指南明确指出，只有在教师、学习者和研究人员参与工具的设计，并由政府监管其使用，这些工具才能安全有效地发挥作用。

需要注意的是，该指南没有具体建议学童的最低年龄，但提到ChatGPT的年龄限制较低，为13岁。一些评论员认为这一年龄门槛可能过低，主张将其提高至16岁。

在不断进化的教育环境中，人工智能的角色不断扩大，但与此同时，必须加强对其潜在风险的认识，并确保其合理、安全地应用于学校教育中，以保护儿童的权益和安全。

（举报）