谷歌CEO：人工智能或超越互联网成的技术变革

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:谷歌的首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）近日表示，人工智能(AI)将成为我们一生中最重大的技术革命，甚至可能超越互联网本身的影响。他在一份备忘录中详细阐述了他对AI技术的看法，特别强调了AI的重要性和潜力。

皮查伊在备忘录中写道:“随着时间的推移，人工智能将成为我们一生中看到的最大的技术变革。它比从桌面计算到移动计算的转变更大，而且可能比互联网本身更大。这是技术的根本性重组，也是人类创造力的令人难以置信的催化剂。”

他认为，将人工智能应用于各个领域，让它对每个人都有更大的帮助，并且负责任地部署它，将是未来十年乃至更长时间实现使命的重要途径。

谷歌一直以来都在人工智能技术领域取得了重要进展，尤其是自2014年以超过5亿美元的价格收购DeepMind以来。然而，谷歌仍然感到震惊的是去年OpenAI推出了ChatGPT，谷歌随后匆忙推出了自己的生成式AI聊天机器人Bard以保持竞争优势。

此外，皮查伊也认识到人工智能技术所带来的复杂性和风险。他写道:“尽管我们对AI潜在的造福人类和社会的潜力感到兴奋，但我们也理解，像任何早期技术一样，AI也带来了复杂性和风险。我们的AI的开发和应用必须应对这些风险，并有助于负责任地发展这项技术。”

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