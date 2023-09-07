AI视野：腾讯“混元大模型”正式发布；Midjourney正开发V6版本；Hugging Face推新服务Training Cluster

>>>>>>>>>>>>大模型动态<<<<<<<<<<<<

世界最强开源大模型Falcon180B引爆全网 性能直逼商业模型

阿布扎比研究中心TII开源超大模型Falcon180B，参数达1800亿，性能超LLaMA2，与GPT-3.5和PaLM2不相上下。

项目地址:https://huggingface.co/tiiuae/falcon-180B-chat

要点: 1.Falcon180B在3.5万亿token训练下，参数1800亿，位居Hugging Face开源模型榜首。 2.Falcon180B在多项NLP基准测试中表现强劲，超过LLaMA2，与GPT-3.5和PaLM2接近。 3.Falcon180B可免费商用，提供聊天版本，任何人都可以试用体验。

腾讯“混元大模型”正式发布 参数规模超千亿

在今日的腾讯数字生态大会上，腾讯汤道生宣布正式发布混元大模型，参数规模超千亿，预训练语料超2万亿tokens，可以提供强大的中文创作能力、复杂语境下的逻辑推理能力和可靠的任务执行能力，目前已落地腾讯多个核心业务场景。

要点: 1. 混元大模型参数规模超千亿，预训练语料超2万亿tokens。 2. 可以提供强大的中文创作、逻辑推理和任务执行能力。 3. 已落地腾讯广告、搜索等多个核心业务场景。

百川智能开源Baichuan2均可免费商用

百川智能发布了两款开源大模型 Baichuan2-7B 和 Baichuan2-13B，参数分别为70亿和130亿，能力全面超越了 Meta 研发的 Llama2-13B 模型。同时，百川智能还发布了Baichuan2-13B-Chat与其4bit量化版本，并且均为免费可商用。

项目地址:github.com/baichuan-inc/Baichuan2

要点: 1. 百川智能发布开源大模型Baichuan2-7B和Baichuan2-13B，参数规模分别为70亿和130亿。 2. Baichuan2全面超越了Meta研发的Llama2-13B模型，提升了数学、代码、安全、逻辑等多方面能力。 3. 百川智能还发布了Baichuan2-13B的对话和量化版本，所有模型均可免费商用。

>>>>>>>>>>>>>聚焦开发者<<<<<<<<<<<<

Hugging Face推出新服务Training Cluster 可一键训练模型

Hugging Face推出新服务Training Cluster，用户仅需一键即可对模型进行训练，无需处理复杂的内部过程。这项创新服务将极大地减少用户在深度学习项目中进行模型训练所需的时间和精力。

项目地址:https://huggingface.co/training-cluster

要点: 1、Training Cluster支持一键对模型进行训练，简化内部流程 2、提供GPU资源进行大规模语言模型定制训练 3、降低AI技术应用门槛，有助推动AI普及和发展

Meta推全新纯C++分割引擎SAM.cpp 支持图像、视频等精细分割

Meta公司推出了全新的C++图像分割引擎SAM.cpp，支持对图像、视频进行精细语义分割。该项目现已在GitHub上开源，底层基于GGML模型格式实现高效推理。其主要功能包括:载入PyTorch训练的分割模型;使用ggml格式加载参数;支持命令行调参;含GUI示例等。SAM.cpp的开源有助开发者构建基于分割的创新应用。

项目地址:https://github.com/YavorGIvanov/sam.cpp

要点: 1. Meta公司推出C++语义分割引擎SAM.cpp，支持图像、视频分割 2. SAM.cpp项目已在GitHub开源，使用GGML模型格式 3. SAM.cpp功能包括:PyTorch模型加载、ggml参数加载、命令行调参等

中国版HuggingFace要来了?始智AI开源社区平台wisemodel上线

始智AI团队打造的中立开放AI开源社区平台（wisemodel.cn）正式上线，该平台汇聚了多个高质量的AI模型，包括清华大学的ChatGLM、Stable Diffusion等。它的目标是打造一个开放的AI算法和模型的社区平台。

要点: 1、wisemodel平台汇聚了chatglm、Stable Diffusion等高质量AI模型 2、目标是打造中国版的HuggingFace开源社区平台 3、注册后可以创建组织，发布自己的模型和数据集

开源工具OpenTF 提供代码、资源图等功能

开源工具OpenTF提供了基础设施即代码、执行计划、资源图等功能，可以帮助开发者以声明性方式管理云基础设施，提高管理效率。

项目地址:https://github.com/opentffoundation/opentf

要点: 1. OpenTF允许基础设施配置使用高级别配置语法进行描述，可以进行版本控制和复用。 2. OpenTF可以生成执行计划，避免执行时的意外情况。 3. OpenTF可以构建资源关系图，支持高效地构建和修改云基础设施。

>>>>>>>>>>>>>>AI应用<<<<<<<<<<<<<<

40人一年赚2亿美元!Midjourney团队爆料正开发V6版本!

TheInformation援引消息称，Midjourney公司年收入达2亿美元，仅40名员工，正开发V6版本以提高图像质量，并致力于实时生成视频和3D资产，未来可能实现整个视频游戏的生成。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点: 1. Midjourney在没有投资者的情况下每年产生2亿美元的收入，这表明人工智能服务可以盈利。 2. Midjourney通过Discord平台提供的AI图像服务，单月收费从10至120美元不等。 3. 公司计划推出V6版本，同时致力于实时生成视频和3D资产，创始人预测未来可能生成整个视频游戏。

Salesforce推出Slack AI，支持未读消息摘要等功能

Salesforce推出Slack AI功能，集成生成式AI到工作流程，提供频道回顾、会话摘要等功能，以提升工作效率。

要点: 1. Slack AI将引入频道回顾、会话摘要等功能，帮助用户快速获取关键信息。 2. 搜索答案功能将应用生成式AI，以自然语言提问获取答案。 3. Slack还将推出列表和工作流构建器，集成管理任务和自动化流程。

谷歌DeepMind开始研发类似Auto-GPT的自主AI代理

谷歌DeepMind计划研究自主语言代理，这类代理通过即时工程、自我提示和内存等技术，使系统能够自主实现给定的目标，但仍需进行更多安全性研究。

要点: 1. 谷歌DeepMind计划研究自主语言代理，潜在地提升了类似Gemini的大型语言模型的应用。 2. 自主语言代理的基本思想是通过即时工程、自我提示和内存等技术，使代理系统能够自主实现给定的目标。 3. 自主AI代理引发了对齐研究人员的担忧，他们强调在开发这类代理之前需要进行更多的安全性研究。

简单、高效的AI视频编辑器Clippah 一键制作精美视频

Clippah 是一款人工智能视频编辑器，能够提供快速、简单和高效的视频编辑体验。Clippah 强大的算法能够自动裁剪视频、调整相机、音效和颜色，从而节省用户大量的时间和精力。用户可以利用 Clippah 轻松创建和编辑高质量的视频内容。

体验地址:https://www.clippah.co/

要点: 1. Clippah 可自动裁剪视频、调整相机、音效和颜色，大幅提高视频编辑效率。 2. Clippah 提供简单强大的视频编辑工具，包括自动裁剪、调整镜头、添加音乐等。 3. Clippah 易于上手使用，即使没有视频编辑经验的用户也能快速制作精美视频。

>>>>>>>>>>>>>>AI新鲜事<<<<<<<<<<<<<<

词典网站Dictionary.com加入LLM、GPT等AI新词汇

词典网站Dictionary.com最近加入了一系列与人工智能相关的新词汇，如生成式人工智能、GPT、LLM等，以跟上语言的演变，还对“幻觉”一词进行了扩展定义，并计划在秋季进一步增加新词条和定义。

要点: Dictionary.com加入生成式人工智能、GPT、LLM等新词汇。 扩展定义“幻觉”，涉及AI生成虚假信息。 秋季计划增加大量新词条和定义。

外滩大会今日开幕 生成式AI成为热议话题

2023外滩大会于9月7日在上海开幕，本届大会以“科技·创造可持续未来”为主题，聚焦人工智能等前沿科技，以开放的组织形式推动科技领域交流合作。

要点: 大会设有主论坛、见解论坛、科技展览、绿色集市等，云端线上线下联动，近20位两院院士参会。 大会关注社会责任、风险应对、数据隐私等话题，首次举办科技人才招聘会。 大会聚焦人工智能、大模型、抗量子密码、隐私计算、图计算、安全智能、区块链、Web3.0等前沿数字科技及产业实践

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