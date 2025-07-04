微信：聊天记录备份和迁移已支持外部存储设备 可自动备份

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:微信新增了将聊天记录备份到外部存储设备的功能，这一“外援”的加入，让用户再也不用担心自家存储不够用。用户可以把聊天记录备份到U盘、移动硬盘等设备，而且当家庭用户共用一个硬盘或电脑进行备份时，也完全不会出现互相干扰、泄露隐私的情况。操作十分简单，只需点击“微信 - 我 - 设置 - 通用 - 聊天记录迁移与备份 - 备份与恢复”即可。

除了备份位置的选择更多样，备份方式也有了重大升级，从“手动挡”切换到了“自动挡”。当系统识别到手机已连接到开启“自动备份”时选择的电脑或外部设备，就会自动进行备份，无需用户手动操作，十分省心。同时，备份范围和备份时间也变得更加灵活，用户可以按需选择备份“全部聊天”“除了折叠的群的全部聊天”，也能根据标签或手动选择指定聊天进行备份，还能指定时间进行备份，真正做到了“哪里要备点哪里”。

在聊天记录迁移方面，同样有了新“搬”法。当用户换了新手机，无需在旧手机登录微信，新手机扫扫码就能一键导出聊天记录到新机。而且支持直接从另一台手机或其他设备导入，也可导出到电脑、另一台手机或平板，操作路径为点击“微信 - 我 - 设置 - 通用 - 聊天记录管理 - 导入与导出”。

微信此次对聊天记录备份与迁移功能的升级，得到了广大用户的关注和好评。

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