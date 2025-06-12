AI日报：夸克发布首个高考志愿大模型；Trae月活跃用户破100万；Manus推出免费无限聊天模式

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1、全免费!夸克发布行业首个高考志愿大模型

夸克APP推出高考志愿大模型及专业高考知识库，帮助考生科学规划志愿，解决信息过载问题，提供个性化填报指导。

【AiBase提要:】 ✨ 推出高考志愿大模型，便捷查询大学与专业信息，解答志愿疑问。 🎯 提供智能选志愿功能，支持多种梯队填报策略，满足不同需求。 📊 定制专属志愿报告，包含策略、志愿表及院校专业推荐说明。

2、Manus推出免费无限聊天模式 对所有用户开放

Manus AI推出免费聊天模式，支持即时问答和复杂任务，旨在通过低门槛吸引更多用户，挑战行业巨头。尽管面临盈利压力，但其多功能生态和全球化布局显示出强劲潜力。

【AiBase提要:】 💬免费聊天模式支持即时问答，无缝切换复杂任务，大幅降低体验门槛。 🌐Manus已吸引超200万用户，计划拓展日本、中东市场，与阿里巴巴深化合作。 💰免费策略短期吸引用户，长期依赖订阅收入，盈利模式仍需探索。

3、Trae宣布截至5月月活跃用户突破100万，交付超60亿行代码

由字节跳动开发的AI原生IDE Trae在短短几个月内取得了显著成就，月活跃用户突破百万，累计帮助开发者交付超过60亿行代码，展现了其在编程领域的巨大影响力。

【AiBase提要:】 ✨ Trae月活跃用户突破100万，全球开发者社区快速普及。 🌟 AI驱动的编程方式显著提升开发效率，支持自然语言驱动的项目创建。 🌐 国际版推出，支持多模态功能，代码生成准确率达91%，开发效率提升400%。

4、迪士尼和环球联手起诉 Midjourney，AI图像生成面临版权风暴

迪士尼和环球影业指控 Midjourney 未经许可使用其影视内容训练 AI 模型，引发版权争议。

【AiBase提要:】 迪士尼和环球起诉 Midjourney，指控其未经授权使用影视内容训练 AI 模型。 Midjourney 被控无视停止侵权要求，继续侵犯知识产权。 诉讼可能影响生成式 AI 行业发展，平衡创新与版权保护成为重要议题。

5、维基百科因编辑反对暂停 AI 摘要试点实验

维基百科暂停了使用AI生成文章摘要的实验，因编辑担忧其可能损害平台信誉及信息准确性。

【AiBase提要:】 🌐 维基百科暂停AI摘要试点，强调内容真实性和准确性。 ⚠️ 编辑担心AI生成摘要可能导致信息误导，引发信任危机。 🤖 尽管暂停，维基百科仍对AI技术在提升信息可及性方面抱有期待。

6、360集团重磅发布 “纳米AI超级搜索智能体”，开启智能搜索新纪元!

360集团推出内置80多款大模型的‘纳米AI超级搜索智能体’，能精准解析用户意图，生成多样化搜索结果，并具备强大的信息整合能力，为用户提供便捷高效的搜索体验。

【AiBase提要:】 🚀 内置超80款大模型，精准解析搜索意图，生成网页、视频、图片等多种形式结果。 🎥 自动调用AI工具生成精美视频，简单指令即可完成创意短视频制作。 🔍 强大的信息整合能力，支持跨平台搜索分析，生成详尽调研报告。

7、一张图生成3D模型!PartCrafter颠覆建模流程，北大+字节+CMU联手打造

PartCrafter项目利用单张RGB图像生成高精度、结构化的3D模型，大幅简化传统复杂流程，展示了AI在3D生成领域的巨大潜力。

【AiBase提要:】 ✨ PartCrafter从单张图像生成包含多个语义部件的3D模型，无需预分割，效率和质量兼备。 🔍 其“透视”能力能推断不可见结构，基于创新架构和预训练模型，生成先验能力强大。 🌐 支持灵活部件编辑，数据集整合丰富资源，为游戏、VR、工业设计等领域带来全新可能。

8、MCP 图像下载服务Image Downloader MCP:下载、处理、分享，让图片管理变得轻松

MCP 图像下载器是一款强大的工具，支持单张与批量下载、实时进度跟踪、多种图片处理功能以及灵活的环境变量配置，无论是设计师、博主还是图片爱好者都能从中受益。

【AiBase提要:】 🌟 支持单张与批量下载，满足不同场景需求，提升效率。 ⏳ 提供实时进度跟踪，清晰了解下载状态，省去等待烦恼。 ⚙️ 内置多种图片处理功能，包括格式转换、尺寸调整和压缩，确保图片质量最优。 详情链接:https://github.com/cced3000/mcp-image-downloader

9、Meta 发布全新 AI 视频编辑工具:轻松改变视频风格与场景

Meta 推出了基于先进 Movie Gen AI 技术的全新短视频编辑功能，用户可以通过更换服装、场景和风格等元素，利用超过50种预设效果，将视频角色转化为多种形象，同时支持光影效果和色彩叠加，未来还将加入自定义提示词功能。

【AiBase提要:】 🌟 使用AI技术轻松更换视频中的服装、场景和风格，带来奇幻般体验。 🎨 提供超过50种预设效果，角色可转化为漫画、雕像或游戏形象，增强视觉趣味性。 🚀 自定义提示词功能即将上线，进一步提升视频编辑的灵活性和创造力。

10、阿里工程师放弃春节假期，只为AI“狂飙”追赶DeepSeek

阿里巴巴工程师因中国AI公司DeepSeek的技术突破，取消春节假期全力投入AI研发，迅速推出通义系列模型，展现快速反应能力。同时，公司加大AI基础设施投资并加强国际技术合作。

【AiBase提要:】 阿里工程师春节期间加班加点，全力追赶DeepSeek的AI技术突破。 推出通义系列模型，竞争力强，体现阿里巴巴快速响应能力。 未来三年投入超530亿美元，加速AI及AGI领域布局，提升全球竞争力。

11、火山引擎发布智能解决方案平台PromptPilot 帮你优化每个指令

PromptPilot是一个面向大模型的智能解决方案平台，致力于解决‘如何有效提问’这一关键难题，提供从Prompt生成到优化的全生命周期解决方案，通过四大创新功能突破应用边界。

【AiBase提要:】 ✨ 提供Prompt生成、调试、优化与迭代的一站式解决方案，简化高质量Prompt撰写流程。 🔍 构建闭环优化体系，将问题案例转化为数据资产，推动模型持续进化。 🚀 支持多轮对话优化、多模态理解与规划等创新功能，大幅提升模型应用效率。 详情链接:https://promptpilot.volcengine.com

12、消息称OpenAI与沙特和印度投资者探讨400亿美元融资事宜

本文介绍了OpenAI正在与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）、印度信实集团等洽谈高达400亿美元的融资事宜，旨在扩展其AI生态系统。同时，OpenAI发布了新一代推理模型o3-pro，并调整了API定价策略。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI正与沙特PIF、印度信实集团等洽谈400亿美元融资，以扩展AI生态系统。 💡 OpenAI发布新一代推理模型o3-pro，定价策略调整，降低o3成本，提升竞争力。 🚀 OpenAI计划到2027年再融资170亿美元，显示其扩张意图和市场雄心。

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