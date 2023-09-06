阿联酋国民银行计划采用生成式人工智能，麦肯锡提供支持

文章概要: 1. 阿联酋国民银行（Emirates NBD）宣布采用生成式人工智能(AI)工具的战略，麦肯锡公司将协助设计和试点AI用例。 2. ChatGPT成为银行数字化转型的核心，该工具在全球取得巨大成功，仅发布三个月即拥有1亿用户。 3. 阿联酋国民银行还计划利用微软的Github Copilot X和Microsoft365Copilot来推动自动化和内容生成。

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:近日，中东和北非地区的领先银行阿联酋国民银行（Emirates NBD）宣布了一项雄心勃勃的计划，旨在采用生成式人工智能(AI)工具来推动其数字化转型。这一计划将在整个业务范围内设计和试点AI用例，而麦肯锡公司则将为银行提供支持，以确保计划的成功实施。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一计划的关键组成部分是ChatGPT，该工具将在Emirates NBD的数字化转型中发挥核心作用，旨在提高效率并提供个性化的客户体验。

作为Emirates NBD数字化转型之旅的合作伙伴，麦肯锡公司与QuantumBlack在最近的“生成式人工智能黑客马拉松”中扮演了关键角色。这一黑客马拉松汇集了来自业务和IT部门的团队，共同探讨潜在的AI应用，并专门关注如何利用ChatGPT来提升客户体验。

此外，麦肯锡公司和QuantumBlack还参与了生成式人工智能用例的进一步设计和早期部署，虽然尚未披露具体的参与范围。麦肯锡公司一贯对其客户工作保密，这表明了银行对此计划的高度重视。

阿联酋国民银行的人工智能计划还包括利用微软的Github Copilot X，这是一种编码辅助工具，可以提供先进的生成人工智能功能。此外，银行还将独家使用Microsoft365Copilot，这是一款人工智能驱动的工具，可实现自动化、内容生成和辅助决策。

阿联酋国民银行的首席运营官Abdulla Qassem表示:“我们非常高兴与长期合作伙伴微软一同推动这一计划。通过利用生成式人工智能的力量，我们的目标是改革业务运营，提升客户体验，并始终处于技术创新的前沿，进一步巩固我们作为数字创新领域的领导地位。”

生成式人工智能已成为全球各行业的热门话题。根据麦肯锡的一项全球研究，这项技术有潜力为全球经济增加4.4万亿美元的年度生产力。

然而，由于AI工具可以通过自动化帮助减轻工作人员的单调工作，因此一些行业存在工作人员可能被取代的担忧。尽管如此，在中东地区进行的一项先前研究显示，只有约四分之一的受访工作人员担心AI可能对他们的工作产生负面影响，而在欧洲某些地区这一比例高达40%。

截至2023年6月30日，阿联酋国民银行的总资产达8110亿迪拉姆（约合2210亿美元），为13个国家的2000多万客户提供服务。这一计划的实施将有望进一步提高银行的竞争力和数字化创新能力。

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