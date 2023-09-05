全能型应用AIdea：支持 GPT、国产大模型以及图像生成

要点: 支持 GPT-3.5/4问答聊天和国产模型通义千问、文心一言的问答功能

支持文生图、图生图、超分辨率和图片上色等图像生成功能，集成 Stable Diffusion 模型和 SDXL1.0

代码完全开源，支持 Android/iOS、桌面和 Web 多端部署

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:AIdea 是一款支持 GPT 以及国产大语言模型通义千问、文心一言等，支持 Stable Diffusion 文生图、图生图、SDXL1.0、超分辨率、图片上色等多种图像生成功能的全能型 APP。

项目地址：https://github.com/mylxsw/aidea

AIdea 在问答聊天功能上，集成了 GPT-3.5/4以及国产模型通义千问、文心一言，支持自然语言问答。在图像生成方面，它支持文生图、图生图、超分辨率以及黑白图片上色等功能，内置 Stable Diffusion 模型，兼容 SDXL1.0。

AIdea 的代码完全开源，客户端使用 Flutter 开发，支持 Android、iOS、桌面和 Web 多端部署使用。用户可以通过 APP 或不同平台的客户端，体验 AIdea 的全部功能。

AIdea 的优点在于集成了主流的大语言模型与绘图模型，功能全面;同时它具有完全开源的代码和多端支持的优势，开发者可以基于它的代码进行二次开发。该 APP 集问答、聊天和图像生成为一体，是一款全能的 AI 应用。

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