AI日报： OpenAI推出gpt-image-1图像生成API;纳米AI发布MCP工具箱;中国占全球AI专利60%

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1、OpenAI推ChatGPT新图像生成功能API:开发者可轻松集成 AI 绘图功能

OpenAI最近推出了gpt-image-1图像生成API，开发者可以将这一先进技术轻松集成到各种应用中。这一功能自上线以来，吸引了大量用户，生成了超过7亿张图像。gpt-image-1不仅支持多种图像风格，还内置安全护栏，确保生成内容符合公司政策。此外，其合理的收费结构使得开发者能够以低成本生成高质量图像，标志着AI图像生成领域的重要进步。

【AiBase提要:】 🌟 OpenAI推出gpt-image-1图像生成API，开发者可轻松集成到应用中。 🖼️ 用户在新功能上线第一周便生成超过7亿张图像，吸引了数百万新用户。 💰 gpt-image-1的图像生成成本合理，低至每张图像2美分。

2、谷歌 Gemini 月活跃用户突破3.5亿，仍与 ChatGPT 存在差距

谷歌的人工智能聊天机器人Gemini在过去一年中实现了显著的用户增长，月活跃用户数达到了3.5亿，日活跃用户数也从900万增至3500万。然而，与市场领先者ChatGPT的6亿月活跃用户相比，Gemini仍有差距。谷歌通过与三星的合作和产品整合，推动了Gemini的快速增长，显示出用户对AI聊天工具的需求正在上升。未来，谷歌如何进一步提升Gemini的用户体验和功能，将是其能否缩小与竞争对手差距的关键。

【AiBase提要:】 🌟 Gemini的月活跃用户数已达3.5亿，日活跃用户增至3500万。 🤖 ChatGPT的月活跃用户为6亿，仍领先Gemini。 📈 谷歌通过与三星的合作及产品整合，推动Gemini快速增长。

3、OpenAI预测2029年收入激增至1250亿美元

OpenAI近期发布的收入预测显示，到2029年，其总收入预计将达到1250亿美元，其中AI代理业务和渠道收入将成为主要驱动力。2023年，OpenAI的收入达到37亿美元，周活跃用户超过5亿，显示出显著增长。公司预计未来四年将实现现金流转正，毛利润占比将提升至近70%。这一系列预测吸引了投资者的关注，预计将推动OpenAI的快速发展。

【AiBase提要:】 🌟 预计到2029年，OpenAI收入将达1250亿美元，AI代理业务成为主要增长点。 📈2023年收入达37亿美元，周活跃用户超过5亿，显示出显著增长。 💰 预计未来四年将实现现金流转正，毛利润占比将提升至近70%。

4、Ostris发布Flex.2-preview，8B参数扩散模型革新ComfyUI工作流

Ostris团队推出了Flex.2-preview，这是一款基于8亿参数的文本到图像扩散模型，旨在优化ComfyUI工作流。该模型在图像生成的控制能力上表现卓越，支持多种功能如图像修补和深度控制，已在Hugging Face开源，迅速吸引了AI艺术创作社区的关注。Flex.2-preview的轻量化设计与高效推理能力，使其成为创意设计和商业应用中的理想工具，展现了未来AI艺术创作的无限可能。

【AiBase提要:】 🎨 通用控制支持:内置线条、姿态和深度控制，精确引导生成结果，适合多种创作需求。 🖼️ 图像修补能力:支持高级图像修补，用户可通过掩码进行内容替换或修复，提升创作灵活性。 ⚙️ ComfyUI集成:模型专为ComfyUI优化，提供节点化工作流支持，简化复杂任务配置。 详情链接:https://huggingface.co/ostris/Flex.2-preview

5、英伟达推多模态LLM Describe Anything:指定特定区域生成详细的描述

NVIDIA AI团队推出的Describe Anything3B（DAM-3B）模型在多模态学习领域引起了广泛关注。该模型能够根据用户指定的图像或视频区域生成详细描述，超越了传统图像标注的局限性。通过开源代码和数据集，DAM-3B为开发者提供了丰富资源，促进了多模态AI的研究与应用，尤其在教育、医疗和内容创作等领域展现出广阔的前景。

【AiBase提要:】 🖌️ DAM-3B具备区域化描述能力，能够根据用户指定区域生成详细描述，提升描述的精准性和丰富性。 🔓 NVIDIA开源了DAM-3B的代码、模型权重和数据集，推动了多模态AI研究的透明性和社区协作。 🌐 模型在内容创作、智能交互和无障碍技术等多个领域展现出广泛的应用前景，推动社会包容性进步。 详情链接:https://github.com/NVlabs/describe-anything

6、纳米AI发布MCP万能工具箱，简化AI工具集成与调用

纳米AI推出的MCP万能工具箱旨在简化Model Context Protocol的配置复杂性，提供一站式解决方案。该工具箱预配置了100多个MCP服务和18个常用API密钥，支持多种功能如图像、音频和视频生成。它的发布引发了AI开发者社区的广泛关注，社区反馈积极，认为其高效性与易用性显著提升了开发者的工作效率。

【AiBase提要:】 🔧 预配置100多个MCP服务，开发者无需手动配置即可直接调用，降低接入门槛。 🔑 内置18个常用API密钥，用户可省去自行获取密钥的繁琐步骤，简化初始配置。 🌐 支持多模态生成，通过自然语言指令生成图像、音频和视频，提升创作效率。 详情链接:https://bot.n.cn/download?src=AIBotCode

7、腾讯云代码助手CodeBuddy推出Craft软件开发智能体

腾讯云于4月24日发布了全新升级的代码助手CodeBuddy，推出Craft软件开发智能体。此工具将AI编程从简单的代码补全提升至项目交付，显著提高了开发效率。开发者只需用自然语言输入需求，Craft便能自动生成完整的项目代码，并支持主流IDE。Craft还支持MCP协议，实现代码的无缝接入测试、构建和部署，兼容腾讯生态系统，助力团队高效协作。

【AiBase提要:】 🚀 Craft智能体能将开发者的自然语言需求转化为完整的项目代码，极大简化开发流程。 🔗 支持MCP协议，使得AI生成的代码能够无缝接入测试和部署环节，提高了开发的连贯性。 🧩 CodeBuddy已在腾讯内部广泛应用，85%的开发者使用该工具，显著提升了整体开发效率。 详情链接:https://cnb.cool

8、昆仑万维开源Skywork-R1V2.0版本

昆仑万维于4月24日发布了其多模态推理模型Skywork-R1V2.0，显著提升了视觉与文本推理能力，尤其在高考理科难题和通用任务场景中表现优异。该模型在多个权威基准测试中刷新了开源SOTA纪录，展现出与商业闭源模型相媲美的能力。R1V2.0的开源不仅体现了昆仑万维在多模态领域的技术实力，也为全球开发者和研究者提供了强大的工具，推动了多模态生态的建设。

【AiBase提要:】 🔍 R1V2.0在中文理科题目推理方面表现突出，成为免费AI解题助手，刷新多个开源SOTA纪录。 ⚙️ 采用多模态奖励模型Skywork-VL Reward和混合偏好优化机制，提升模型在多任务、多领域下的适应能力。 🌍 昆仑万维致力于推动开源和创新，R1V2.0的开源为AGI的发展提供了新的基座模型，未来将继续推出领先的大模型与数据集。 详情链接:https://github.com/SkyworkAI/Skywork-R1V

9、智谱宣布旗下多款大模型产品降价 其中GLM-4-Plus降价90%

智谱BigModel开放平台于4月24日宣布其多款大模型产品价格大幅调整，进入了“亿时代”，使企业能够以低成本接触到先进的AI技术。此次调整包括GLM-4-FlashX、GLM-Z1系列和GLM-4-Plus等多个产品，特别是GLM-4-Plus的降价幅度高达90%。这一举措旨在降低使用门槛，满足金融、互联网、教育等多个行业的需求，推动市场对大模型技术的广泛应用。

【AiBase提要:】 🚀 GLM-4-FlashX模型每亿tokens价格仅为10元，推理速度与GPT-4相当，表现优异。 💡 GLM-Z1-AirX推理速度是DeepSeek-R1的8倍，性价比高，GLM-Z1-Air价格仅为DeepSeek-R1的1/30。 📉 GLM-4-Plus价格降至5元/百万tokens，行业领先，满足多行业场景需求。

10、JSON Visuals for ChatGPT发布，解锁无限图像风格创作

JSON Visuals for ChatGPT的发布为图像生成带来了全新的创意维度，用户可以利用超过50种美学代码和随机化器，轻松生成个性化的视觉内容。该工具不仅提升了生成的灵活性，还支持高分辨率输出，适用于数字艺术、品牌营销、游戏设计等多个领域。社区反馈积极，期待未来的功能优化和扩展。

【AiBase提要:】 ✨50+美学代码，支持多样化风格生成，满足创作需求。 🔄 属性随机化器，自动调整风格属性，探索创意无限可能。 🚀 高兼容性，快速生成高分辨率图像，提升用户体验。 详情链接:https://json.visuals.zip/

11、国家知识产权局:中国成为全球AI专利最大拥有国，占比达60%

在国务院新闻办公室的发布会上，国家知识产权局局长申长雨宣布，中国在人工智能领域展现出强劲的发展势头，已成为全球AI专利的最大拥有国，专利数量占全球总量的60%。这一成就不仅反映了科技创新的突破，也彰显了中国在新兴产业中的领导地位。国家知识产权局积极推动相关知识产权制度的创新，以支持人工智能技术的发展，并致力于完善知识产权保护规则，提升保护和运用水平。

【AiBase提要:】 🌟 中国在全球人工智能专利中占据60%份额，成为最大拥有国。 ⚙️ 国家知识产权局推出多项政策，支持人工智能技术的快速发展与应用。 📈2024年知识产权授权数据喜人，社会满意度提升至82.36分。

12、199元!小米新款智能音箱发布:AI大模型加持，智能对话再升级

小米新款智能音箱以199元的亲民价格正式发布，虽然在硬件配置上相比Pro版有所精简，但其AI大模型的引入使得智能交互体验得到了显著提升。新音箱支持连续对话与指令语控，用户能够更高效地操控智能家居。同时，新增的远程备车功能也为用户提供了更为便捷的出行体验。整体来看，这款音箱在性价比和智能化方面都表现出色，适合追求便捷生活的用户。

【AiBase提要:】 🎨 外观设计延续Pro版简约风格，采用清爽浅灰色外壳，尺寸更小巧。 🔧 功能上有所取舍，取消红外遥控和Type-C音频连接，但声学配置依然出色。 🤖 AI大模型加持，支持连续对话和远程备车功能，智能交互体验显著提升。

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