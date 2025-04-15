为编程而生？OpenAI 发布 GPT -4.1 系列模型

OpenAI发布了全新的 GPT -4.1 系列 AI 模型。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:据美联社等外媒 14 日（当地时间）报道， OpenAI 当天发布了 GPT- 4.1、GPT -4.1 mini、GPT- 4.1 nano，并表示这些模型专门针对编程进行了优化。其中，GPT -4.1拥有 100 万个token的上下文窗口，能够一次性处理约 75 万个单词，这比托尔斯泰长篇小说《战争与和平》的篇幅还要长。

之所以推出GPT-4.1，目的在于应对谷歌、Anthropic 等 OpenAI 竞争对手近期发布的更为先进的生成式 AI 模型。GPT-4.1 预计将与谷歌最近发布的 Gemini 2.5 Pro、Anthropic 的 Claude 3.7 Sonnet 以及 DeepSeek的 V3 等展开竞争。

OpenAI 表示，GPT-4.1 是为开发者量身定制的。

OpenAI从众多开发者那里收集了反馈 ——包括前端编码、减少不必要的编辑、稳定的格式合规性、以及符合响应结构和顺序等 —— 并将其应用到了 GPT- 4.1 当中。OpenAI 表示，GPT-4.1 在实际软件工程任务中将扮演一个出色的助手的角色。

OpenAI 还表示，GPT - 4.1 在编程基准测试（AI性能评估标准）中的表现优于 GPT- 4o 和GPT- 4o mini 版。并解释说，GPT -4.1 mini 和 GPT -4.1 nano 的准确性略低，但效率更高、速度更快。最快、较便宜的型号是GPT -4.1 Nano。

在价格方面，GPT-4.1 的定价为：输入 100 万个 token 收费 2 美元，输出 100 万个 token 收费 8 美元；GPT-4.1 mini 的定价为：输入 100 万个 token 收费 0.4 美元，输出 100 万个 token 收费 1.6 美元。GPT-4.1 nano 的定价为：输入 100 万个 token 收费 0.1 美元，输出 100 万个 token 收费 0.4 美元。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示： “虽然 GPT -4.1 的基准测试结果令人印象深刻，但我们更关注的是其在现实世界的实际可用性”， “开发人员似乎对它非常满意。”