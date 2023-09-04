华为Mate 60全系配置售价公布 标配12GB内存

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:今天下午，华为官方发布了Mate60和Mate60Pro的详细配置和价格介绍图。

华为Mate60提供三个版本:12GB256GB售价5499元、12GB512GB售价5999元、12GB1TB售价6999元。而华为Mate60Pro同样提供三个版本:12GB256GB售价6499元、12GB512GB售价6999元、12GB1TB售价7999元。

配置方面，这次最大的亮点是卫星通话功能，它可以在没有信号的情况下进行紧急通话，在地震等极端情况下能够救命。不过，这项功能仅限于Pro版，标准版仅支持北斗卫星消息发送功能。

具体配置如下:

Mate60采用6.69英寸直屏、第二代昆仑玻璃;支持北斗卫星消息，但并不支持卫星通话功能;支持IP68、最高4m抗水;后摄配备5倍潜望式光学变焦;内置4750mAh电池，支持66W有线、50W无线快充、7.5W无线反向充电。

而Mate60Pro采用6.82英寸微曲屏、第二代昆仑玻璃;支持卫星通话功能;支持IP68、最高6m抗水;后摄配备4800万像素超微距长焦;内置5000mAh电池，支持88W有线、50W无线快充、20W无线反向充电。

华为Mate60系列无疑在配置和价格方面都具有相当的竞争力。从存储规格的提升到卫星通话功能的引入，再到各种快充技术的支持，无不显示出华为在技术创新和产品优化方面的决心。

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