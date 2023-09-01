哈佛大学发布人工智能在课堂使用指南

文章概要:

1. 哈佛艺术与科学学院向教授发布了第一份关于在课程中使用生成式人工智能的指南。

2. 指南建议三种不同的人工智能使用政策，强调教授应清楚传达课程政策。

3. 指南建立在保护数据隐私的基础上，不鼓励使用 AI 检测工具。

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:最近，人工智能尤其是ChatGPT的兴起使其在教育界的应用备受关注。为哈佛大学最大的学院艺术与科学学院今年夏天向教授发布了第一份关于在课程中使用生成式人工智能的指南。

这份指南旨在让教授了解人工智能的工作原理及其在教学中的潜在应用。具体而言，指南给出了三种不同的建议政策供教授选择:完全限制使用、完全鼓励使用以及混合方法。指南强调教授有权决定自己的课程政策，但应该向学生清楚传达选定的政策。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

哈佛艺术与科学学院的院长表示，这份指南的一个基本原则是教师对自己的课程有所有权，因此没有一种适用于所有课程的政策。

学院还在今年7月发布了全校范围内的人工智能指南，重点是保护非公开数据。指南建议教师不要将学生的作业输入人工智能系统，以保护学生的隐私。学校还正在与第三方人工智能公司合作开发一款名为 “AI Sandbox” 的工具，该工具将为学校提供一个安全的环境来测试生成式人工智能。尽管如此，学院并不鼓励使用人工智能检测工具，因为这些工具不够可靠。

在过去的一学期中，有57% 的教师表示他们没有明确的关于使用人工智能的政策。尽管学院强调了明确的人工智能政策的重要性，但是学校各个学部的很多课程在本学期仍然没有相关政策。在政府系、英语系和分子与细胞生物学系的课程中，大部分课程的教学大纲都没有提及人工智能的使用政策。其中一些课程明确禁止使用工具如 ChatGPT，而另一些课程则允许适当地使用。许多课程明确禁止使用人工智能来回答作业问题、解释概念或编写代码，而只允许在特定的课程作业中使用。

（举报）