手机满意度跌至 10 年来的水平，AI人工智能只是部分原因

如果你对如今的手机的满意度大不如前，那么，你不是一个人……

一项比较新的《美国客户满意度指数》（ACSI）研究显示，手机用户的整体满意度从去年的 82% 降至 78%。乍一看似乎只是小幅下降，但这其实是 近十年来的较低分 —— 而去年还创下了历史比较高纪录。

AI未兑现承诺，引发用户失望

ACSI 表示，这一下滑很大程度上与 AI 功能未能兑现承诺有关。虽然智能手机厂商在拼命推陈出新，但大多数用户对 AI 并不买账——只有 8% 的受访者表示愿意为 AI 功能付费。用户依然更关心基础体验，比如：打电话和发短信是否顺畅、手机设计是否美观、电池续航是否强大等。

此外，高昂的价格和低频率的换机行为也是用户满意度下降的原因之一。

专家：回归本质才是关键

密歇根州立大学市场营销副教授、ACSI 研究主任 Forrest Morgeson 在新闻稿中表示：

“品牌们不断追求新功能，但用户依然用最基本的标准来评判手机。只有当厂商真正提升电池续航、通话稳定性和使用便捷性时，创新才能带来长久的用户满意度。”

三大品牌满意度普遍下滑

三星与苹果 在 2025 年依然领先，用户满意度为 81% ，但比去年分别下降了 1 个百分点。

谷歌手机的满意度为 75%，比 2024 年下降了 3 个百分点。

可穿戴设备：三星领先

在智能手表方面：

三星 以 83% 的满意度领先；

苹果 为 80% ；

Fitbit 则为 72%。

同样，用户最看重的还是 耐用性、外观设计和屏幕分辨率 等基本因素。这也是 ACSI 初次对智能手表进行满意度调查。

数据来源

这项研究基于 27494 名用户的问卷结果，这些用户由系统随机选取，并在 2024 年 4 月至 2025 年 3 月间通过电子邮件联系完成调查，数据仅供参考。

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