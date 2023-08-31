AI视野：北京首批5款AI大模型产品正式开放；文心一言登顶Apple Store免费推荐榜

北京首批5款AI大模型产品正式通过备案上线
北京首批5款AI大模型产品正式通过备案上线，标志我国自主研发的大型语言模型进入商业化应用新阶段。
要点:
北京首批5家企业的大模型产品已通过备案，8月31日起将正式面向公众开放服务。
首批备案通过的产品包括百度文心一言、字节抖音云雀、百川大模型、质谱清言、紫东太初等在内的5款大模型。
业内人士表示，这标志着国内科技企业在语音、图像、文本生成等领域取得重大突破。
注:图片由midjourney生成
百度赢麻了!文心一言宣布开放后 登顶Apple Store免费推荐榜
百度文心一言APP宣布对全社会开放后，12小时内迅速登顶苹果App Store免费排行榜首位，成为首个登顶应用商店榜首的中文AI原生应用。该应用支持语音交互、图片识别等功能。
要点:
文心一言APP宣布开放下载12小时后登顶App Store免费榜首
文心一言APP成首个登顶应用商店榜首的中文AI原生应用
该应用支持语音交互、图片识别等实用功能
阿里“通义千问”已完成备案工作 待正式上线
阿里旗下“通义千问”大模型已完成备案工作，待正式上线。首批通过备案的企业名单，预计将在1周内陆续由各地方相关管理部门通过。2023年4月7日，“通义千问”开始邀请测试。
要点:
阿里旗下“通义千问”大模型已完成备案工作，待正式上线。
首批通过备案的企业名单，预计将在1周内陆续由各地方相关管理部门通过。
2023年4月7日，“通义千问”开始邀请测试。
微博推出明星AI情感伴聊助手 再忙的明星也能秒回
近期微博推出“明星AI情感伴聊”功能，用户向明星AI助手发送私信，助手将模仿明星风格回复，以提升用户情感体验。
要点:
用户向明星AI助手发送私信，可获得专属回复。
AI助手会模仿明星语气和风格进行回复。
此举可提升用户与明星的情感交流和体验。
华为盘古大模型版小艺开启众测招募
华为会员中心App宣布，将从8月31日开始招募全新小艺众测体验官，首批支持小艺众测的机型包括Mate60/P60系列，用户可以在8-9月期间通过申请问卷报名参与测试。
要点:
华为会员中心App宣布招募小艺众测体验官
8月31日开始招募，首批支持机型为Mate60/P60系列
用户可在8-9月通过问卷报名参与小艺测试
商汤宣布大语言模型应用“商量SenseChat”正式开放服务
商汤宣布其大语言模型应用“商量SenseChat”正式对外开放使用。该应用能处理各类文本，为用户提供智能助手、文本编辑器、智能伙伴等功能。基模型为商汤发布的书生·浦语InternLM-123B。该应用已与500多家客户建立合作，覆盖多个行业领域。
要点:
商汤大语言模型应用“商量SenseChat”正式开放使用。
应用提供智能助手、文本编辑器、智能伙伴等功能。
已与500多家客户建立合作，覆盖多个行业领域。
综合评测进入前三甲!云知声推出山海大模型2.0版
云知声推出山海大模型2.0版，参数规模达千亿，在全球大模型综合性评测C-Eval中进入前三甲。
要点:
山海大模型2.0版参数规模达千亿，训练数据达2万亿Tokens。
在C-Eval评测中，性能超过GPT-4，以70分进入前三名。
在多学科能力和医疗能力上有提升，为实现AGI打下基础。
三星推AI食谱应用程序「Food」:包含160000种菜谱
三星电子将推出一款名为「Food」的人工智能驱动食谱应用，包含16万个菜谱，基于2019年收购的Whisk食品数据库开发。
体验地址:https://get.samsungfood.com/download
要点:
Food应用包含16万个菜谱，将在104个国家发布。
Food将从2024年开始使用视觉AI技术，只需拍照识别食物营养信息并推荐菜谱。
Food通过连接三星设备和移动设备，帮助用户购买食材、制定膳食计划并推荐新菜谱。
笋被夺完!37个网站利用AI抄袭新闻赚取广告收入
研究发现37个网站利用AI聊天机器人“抄袭”主流新闻媒体文章并重新发布以赚取广告收入。
要点:
研究人员发现37个内容农场网站使用AI聊天机器人“抄袭”主流新闻媒体文章。
这些网站似乎完全自动化运作，AI聊天机器人在秒级内重新编写文章。
传统新闻媒体正在考虑起诉AI公司，因为AI正在对新闻行业产生影响。
《使命召唤》将使用AI功能监控玩家语音聊天内容
游戏公司Activision与Modulate合作，在旗舰射击游戏《使命召唤》系列中使用人工智能语音聊天监控系统ToxMod，检测仇恨言论等违规内容，11月全球发布。
要点:
游戏公司Activision 与 Modulate 合作，在游戏中使用 AI 监控语音聊天。
新的监控系统 ToxMod 可以实时识别仇恨言论等违规内容。
ToxMod 首先在美国测试，11月全球发布。
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