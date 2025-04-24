京东登顶苹果App Store免费榜 京东外卖强势入局

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:今日，有用户在查询苹果App Store时注意到，京东App已成功登顶免费App排行榜首位，这一动态引发了广泛关注。

京东系App在榜单上的集体亮相并非偶然，其背后是京东外卖业务的迅猛扩张。近期，京东外卖频繁成为热搜话题，从与美团外卖的“隔空互动”到刘强东亲自参与送餐、邀请骑手共进火锅，京东在外卖领域的每一步动作都备受关注。

自2月11日京东外卖正式上线以来，仅用40天时间，其日订单量便突破了100万大关。4月11日，京东外卖“百亿补贴”计划正式启动，承诺在一年内投入超过100亿元，通过“全民补贴”和“爆品直降”两大机制，进一步扩大市场份额。

进入4月中旬，京东外卖继续加快市场渗透步伐。4月15日，京东宣布当天品质外卖订单量将突破500万单。短短两个多月的时间里，京东外卖以惊人的速度在外卖行业中站稳了脚跟。

面对外卖需求的持续增长，京东宣布将在本季度再招聘不低于5万名全职外卖员，并承诺全额足额缴纳五险一金，所有费用均由京东承担。这一举措无疑将进一步增强京东外卖的服务能力和市场竞争力。

京东外卖的强势入局，无疑将为外卖市场带来新的活力。随着行业竞争的加剧，一场新的风暴正在悄然酝酿。

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