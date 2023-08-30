谷歌DeepMind推水印工具SynthID，隐形标记和识别AI图像

文章概要: 1. SynthID 是一种可以为 AI 生成的图像添加隐形水印的工具，使其可识别为 AI 图像。 2. SynthID 使用两种深度学习模型生成和检测水印，可抵御裁剪、变色等常见图像处理。 3. DeepMind 计划先在 Google Imagen 图像 AI 上使用 SynthID，如果成功可能推广到其他系统。

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:最近，AI 生成的图像用于政治操纵（如此前AI生成的虚假特朗普被捕的照片）受到广泛关注。谷歌 DeepMind 推出一款名为 SynthID 工具，这是一种可以可靠地为 AI 生成的图像添加隐形数字水印的方法，识别出 AI 生成的图像。

SynthID 使用两种深度学习模型，一种生成隐形水印，一种检测水印。该水印直接嵌入到 AI 图像的像素中，可以抵御裁剪、变色等常见的图像处理。DeepMind 声称，即使进行类似裁剪、滤镜、压缩等操作，SynthID 依然有效。

Deepmind 在其博客上展示了案例，其中带水印的图像的一半看起来与未带水印的一半一模一样 。

SynthID 输出三个级别的检测概率:检测到标记、未检测到标记或可能已检测到标记。

DeepMind 计划先在 Google 的 Imagen 图像 AI 上使用 SynthID。Imagen 当前处于测试版阶段，如果 SynthID 使用顺利，未来可能推广到其他 AI 系统上。

与 SynthID 类似的图像识别技术还有 MIT 计算机科学实验室开发的 PhotoGuard。但研究人员承认，裁剪、加噪声等操作可能会对系统造成干扰。

AI 生成的逼真图像日益增多，对可靠识别 AI 图像的需求也在增长。SynthID 这类为 AI 图像添加数字水印的技术，可以成为鉴别真假的重要手段之一。

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