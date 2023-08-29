到2032年，基因组学市场中的人工智能将达 125 亿美元

文章概要: 1. 预计到2032年，基因组学市场中的人工智能将达到125亿美元 2. 人工智能可以快速处理和解释大量基因组数据，有助于药物发现和精准医疗 3. 人工智能集成的基因组学硬件正在提高测序速度、准确性和经济效益

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:近日，市场研究公司Global Market Insights Inc.发布报告预测，到2032年，基因组学行业中的人工智能市场规模将达到125亿美元，复合年增长率为39.2%。

这一增长可归因于生物医学领域对人工智能技术的广泛应用，特别是在基因组学研究中，人工智能被越来越多地用于分析海量的基因组数据，以发现遗传变异、疾病机制及个体化药物反应，从而缩短药物研发周期，发展精准医疗。

报告指出，基因组学领域的人工智能主要分为硬件、软件和服务三大类。其中，预计到2032年，人工智能驱动的基因组学硬件将取得显著发展。这些集成了机器学习算法的基因组测序仪和微阵列芯片等设备，拥有处理高通量基因组数据的强大计算能力，不仅可以显著提高基因组分析的速度和准确性，还可以降低成本和提高经济效益。这有助于基因组学研究突破现有界限，为疾病精准诊断和个性化治疗奠定基础。

可见，人工智能技术在推动基因组学发展方面展现出巨大潜力。随着算法和硬件的不断进步，人工智能有望大幅提升基因组学研

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