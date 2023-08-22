AI视野:抖音网友被自己的AI婚纱照美晕;Midjourney 局部重绘功能来袭

1、 抖音网友被自己的AI婚纱照美晕了

最近，“AI婚纱照”特效在抖音走红，不少用户纷纷表示被自己美晕。其中，抖音博主“盛以婕”发布的一条视频“被自己穿婚纱的样子惊艳到了”，用AI滤镜一键模拟了自己的婚纱照。截至目前，这条视频已在抖音获20.3万赞，成为了账号近期的一个爆款作品。

2、 钉钉:让AI成为你的开会嘴替!以后烦人的会，你可以不用参加了!

钉钉新功能解救苦命的打工人!钉钉生态大会上，官方发布了全新的数字员工功能。官方表示，数字员工可以实现数字分身参会、协助招聘员工等功能。

以后，没空参加或者和你关系不大的会议，你也可以不参加了!让数字员工参与记录会议重点，实时查看会议进程。让AI成为你的开会嘴替!

3、 学生福音?高校对待AI的态度开始反转了!

美国亚特兰大埃默里大学教授认为，禁止AI是不明智的，学校应该鼓励学生使用AI来提高学习销量。当然，在考试中限制人工智能的使用是必要的。

虽然目前大多数高校还未改变原有态度，但我们相信，会有越来越多的老师改变他们的观点。在教育领域使用人工智能势不可挡。学生党的春天要来了?

4、 Midjourney局部重绘功能来了!AI绘画“卷王”就是它

StableDiffusion危矣!昨晚，Midjourney发布了一个强大的局部重绘功能Vary（Region），该功能可以对图像指定区域进行重新生成，实现对图像的微调和大幅度编辑。

在艺术创作上，Midjourney的出图效果通常都是比StableDiffusion略胜一筹。然而出图的不稳定性，以及无法局部重绘，让Midjourney在定制方面败给了StableDiffusion。

而这个局部重绘功能将或让局势发生扭转，说不定再过不久SD死忠粉们就会大喊Midjourney真香了呢?

5、 OneFlow一流科技团队重新创业计划推出大模型推理和部署系统

OneFlow科技团队已经重新创业，他们计划推出一款大模型推理和部署系统。该系统可以让用户更快地部署深度学习模型，提高推理速度，并且支持分布式训练。

6、 GoogleDeepMind提供免费高质量AI图像浏览量超1亿

谷歌DeepMind推出了VisualisingAI项目，旨在为人们提供多样化且高质量的AI图像，以打破AI图像的刻板印象。项目已经产生了100张图像，被浏览量超过1亿次，下载了80万次。这些图像可以免费在Pexels和Unsplash上使用。

通过VisualisingAI项目，谷歌DeepMind希望消除公众对人工智能的不切实际期望，并促进人们对该技术的真实了解。这一举措展示了艺术与科技结合在传播科学和促进社会理解方面的重要性。

网址:https://unsplash.com/de/@googledeepmind

7、3万亿的开放数据集AI2Dolma发布

艾伦人工智能研究所发布了开放数据集AI2Dolma，包含3万亿个标记，旨在为研究人员提供更大规模的数据用于训练语言模型。

项目地址:https://huggingface.co/datasets/allenai/dolma

8、 aih开源允许用户在终端与不同AI聊天机器人对话

最近，GitHub存储库上一项被称为“aih”的新项目备受行业关注。该平台允许用户通过终端与多个不同的AI聊天机器人进行对话。用户可以在一个平台上使用多个AI助手，从而更方便地访问各种AI功能。

此外，AIH还支持自定义机器人和技能的开发，使用户可以创建自己的AI助手来满足特定的需求。

产品特点:

允许用户通过终端与多个不同的AI聊天机器人对话。

支持自定义机器人和技能的开发。

可以集成多种AI服务和功能，为用户提供更丰富的体验。

提供开源平台，允许开发者参与和贡献代码，推动平台的发展。

项目地址:https://github.com/Databingo/aih

9、 《纽约时报》屏蔽了OpenAI的网络爬虫GPTBot

《纽约时报》屏蔽了OpenAI的网络爬虫GPTBot，阻止其使用该出版物的内容来训练人工智能模型。《纽约时报》还更新了服务条款，禁止使用其内容进行人工智能训练。该出版物可能考虑对OpenAI采取法律行动。

10、 YouTube正在通过与音乐唱片公司合作制定人工智能战略

YouTube正在与唱片公司合作，制定AI生成音乐在其平台上的处理规则，并为公司和创作者提供盈利机会。该平台计划投资于构建版权管理系统和更新上传篡改内容的政策，并部署生成AI工具来检测违反规定的视频。

YouTube还计划与环球音乐唱片集团合作创建一个AI音乐孵化器，以收集关于AI实验和研究的见解。这些举措旨在建立一个安全、负责、有利可图的音乐和视频生态系统，同时平衡创作者的创新和AI生成内容的盈利方式。

（举报）