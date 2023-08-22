初创公司 Dipp使用AI解决营销和设计团队之间的瓶颈问题

本文概要: 1. Dipp 是一家使用人工智能技术的公司，旨在自动化营销和设计团队的工作流程，提高合作效率。 2. Dipp 通过批量编辑视觉内容，帮助品牌应对大量在线销售所需的视觉内容生成。 3. 公司计划将生成式人工智能技术整合到平台中，以进一步解决营销和设计部门之间的差距。

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:初创公司Dipp旨在解决营销和设计团队之间存在的瓶颈问题，由 Jennifer Chen 和 Mikhail Abramov 创立。他们意识到，尽管市场上不断推出新技术和工具，但营销、销售和设计流程仍然保持不变，并且经常出现瓶颈。

Dipp 的目标是通过自动化工作流程，帮助营销和设计团队更有效地合作，同时专注于自己的绩效指标。使用 Dipp，品牌首先建立品牌指南，包括字体、颜色和布局等信息。然后，将这些数据转换为可编辑的 Dipp 文件。

接下来，将广告的价格和其他信息上传到电子表格中，每一行代表一个产品，以便进行批量编辑视觉内容。这有助于营销和设计团队跟上在线销售所需的大量视觉内容生成。

据了解，Dipp 的客户主要是在服装和美容领域销售大量产品的财富500强公司，每周推出20个以上的新产品，同时在三个或更多的市场销售，并开展社交媒体广告活动。

Dipp 的竞争对手之一是 Rocketium，后者帮助创意团队构建大型营销活动。Dipp 通过专注于电子商务领域进行了区分，因为亚洲的品牌通常同时通过多个在线渠道销售，包括 PC Home、Momo、Shopee 和 Lazada 等。每个市场都对视觉内容有自己独特的要求，包括文件大小和尺寸。Dipp 将这些信息嵌入到平台中，使品牌可以根据不同要求自动调整广告内容。

此外，Dipp 正在将生成式人工智能技术整合到平台中，以进一步解决营销和设计部门之间的差距。例如，它将允许营销人员使用提示来生成图片作为向设计师展示的初稿想法。它还自动化设计审查的流程，检查细节，如字符限制和格式，以满足不同市场和社交媒体平台的要求。

Dipp 最近从 SparkLabs Taiwan、Palm Drive Capital 和 Tezign 等投资者处获得了150万美元的种子资金。该公司计划利用这笔资金扩大团队规模，特别是研发和业务部门。

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