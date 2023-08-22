微信回应七夕关运动步数：不用关 走对了步数也会像极了爱情

命运方舟在最近陷入了舆论风波中，游戏还没开服很久，在七夕这个特殊的节日中，官方把外服几十元价格的时装拿来做抽奖，保底都要500块钱，结果引发众怒，对此官方进行了回应。亲爱的冒险家们:抱歉让大家久等了。8月20日【纯爱誓约】活动预热在发布后引发了热议，在大家的反馈中，我们深刻认识到了对活动设计的考虑不周，并为此给大家带来的不佳体验致以最深的歉�