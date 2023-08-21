LinkedIn统计显示ChatGPT在人工智能领域带来显著增长

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:LinkedIn发布了一组关于人工智能的统计数据，特别关注了由OpenAI推出的ChatGPT对AI市场的影响。自ChatGPT于2022年11月发布以来，全球范围内与GPT或ChatGPT等AI技术相关的英语职位发布数量增长了21倍。与此同时，自2016年1月以来声称拥有AI技能的个人资料仅增加了9倍。

ChatGPT的公开成功显著地促进了人工智能行业的增长，尽管谷歌、微软等主要科技公司在ChatGPT之前已在人工智能领域进行了大量投资。

根据数据，随着个人任务的自动化程度不断提高，92%的美国决策者认为，人际交往能力，如与同事或客户有效互动的能力，将在未来变得更加重要。

尽管只有不到一半的人相信生成式人工智能将提高生产力，但44%的人计划在未来一年扩大人工智能的使用。然而，只有4%的人表示计划因为人工智能而改变工作内容或裁员。

此外，LinkedIn平台上与生成式人工智能相关的帖子数量每月增加25%，自今年年初以来，提及生成式AI关键字（如“GAI”、“ChatGPT”、“Prompt Engineering”、“Prompt Crafting”）的个人资料每月增加75%。

特别值得注意的是，新加坡（20倍）、芬兰(16倍)、爱尔兰(15倍)、印度(14倍)和加拿大(13倍)的LinkedIn用户将人工智能技能视为自己的优势。

根据LinkedIn数据，自2016年以来，填补人工智能职位空缺的个人资料（人工智能人才）已从每1000名会员中的3份增加到17份。在美国，过去三年中“人工智能主管”职位数量几乎增加了两倍。

在美国，人工智能在技术、信息和媒体领域最常见（占2.2%），其次是教育(1.2%)、服务业(0.9%)、金融服务(0.9%)和制造业(0.8%)。

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