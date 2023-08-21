ai图片扩展软件getimg 支持定制个性化AI模型

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:getimg.ai 是一款非常实用的人工智能工具，可以帮助用户生成高质量的 AI 绘画作品、修改照片、扩展图片，并且还提供了自定义 AI 模型的功能。免费用户每月可享受100张使用额度，使用方便快捷。

体验地址:https://getimg.ai/#signup

该工具的主要功能包括:

1. 文本到图像:通过输入描述词或句子，可以生成各种类型的图像或艺术作品。用户可以发挥想象力，混合不同的艺术风格，或者仅仅描述他们想要看到的内容，然后让人工智能将其转化为现实。

2. 人工智能编辑器 - 外涂:可以将图片扩展到原始边界之外。用户可以使用高级编辑器，生成任何照片的缺失部分，或在无限大小的画布上创建令人惊叹的大型艺术作品。

3. 人工智能编辑器 - 修复:只需使用文本就可以编辑图片。用户可以轻松修改小细节或更改图片上的整个视觉特征。通过使用人工智能修复工具，可以删除图片中不需要的对象，或者更改任何其他元素。只需擦除图片的一部分，并告诉人工智能在空白处渲染什么内容即可。

4. 梦幻展台:可以创建自定义 AI 模型。用户只需上传10张图片，就可以获得个性化的 AI 模型。这些模型可以用于创建个人或团队的 AI 头像，渲染产品的精美图像，或者产生具有用户自己风格的创意想法。每个模型都存储在 getimg.ai 平台上，几秒钟后即可使用。

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