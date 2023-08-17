长安汽车与百度签署战略协议 将在AI等方面深入合作

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:8月16日，长安汽车与百度签署战略合作协议，双方将在云计算、人工智能、大数据和物联网等领域进行深度合作。双方还将基于百度领先的文心大模型能力，在研产供销服等多领域探索合作。

据悉，从2021年开始，百度与长安汽车还在AI智慧助手、AI数据采集与标注等多个领域展开合作。

未来，双方将继续在四大领域展开深入合作，包括AI平台，AI应用、AI数据合作以及AI人才培养等，助力长安汽车持续提升在人工智能领域的应用及创新能力。

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