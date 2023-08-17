长安汽车与百度签署战略协议 将在AI等方面深入合作

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:8月16日，长安汽车与百度签署战略合作协议，双方将在云计算、人工智能、大数据和物联网等领域进行深度合作。双方还将基于百度领先的文心大模型能力，在研产供销服等多领域探索合作。
据悉，从2021年开始，百度与长安汽车还在AI智慧助手、AI数据采集与标注等多个领域展开合作。
未来，双方将继续在四大领域展开深入合作，包括AI平台，AI应用、AI数据合作以及AI人才培养等，助力长安汽车持续提升在人工智能领域的应用及创新能力。
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站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:8月16日，长安汽车与百度签署战略合作协议，双方将在云计算、人工智能、大数据和物联网等领域进行深度合作。双方还将基于百度领先的文心大模型能力，在研产供销服等多领域探索合作。
据悉，从2021年开始，百度与长安汽车还在AI智慧助手、AI数据采集与标注等多个领域展开合作。
未来，双方将继续在四大领域展开深入合作，包括AI平台，AI应用、AI数据合作以及AI人才培养等，助力长安汽车持续提升在人工智能领域的应用及创新能力。
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为共同打造中国数字安全能力体系建设的标杆试点城市，近日，三六零（601360.SH，下称“360”）与杭州市人民政府签署战略合作框架协议，双方将通过落地360华东科技创新总部、建设数字安全基础设施群、建设三个全国业务中心、落地两个研究院及加强当地资本合作等方式，推动杭州的城市数字安全建设及数字化转型，助力杭州成为“中国数字安全第 一城”。数字经济时代，�
7月20日，棕榈股份与洛阳市偃师区人民政府签署战略合作框架协议。偃师区委书记彭仁来，区委副书记杜志宇，先进制造业开发区管委会主任郭秋香，区委常委、常务副区长段昊，棕榈生态城镇发展股份有限公司总裁张其亚和洛阳国家大学科技园运营公司董事长任慧宏出席仪式并见证签约。偃师区领导郑峰、席殿卿，棕榈股份总包平台符志金、总裁助理杨吉保，洛阳国家大学科技园区运营公司主要负责人，以及偃师区发改委、财政局、工信局等单位负责人参加签约仪式。
乐天集团与OpenAI签署了一份谅解备忘录，旨在共同探索商业机会。根据这份备忘录，乐天将与OpenAI合作，在其产品和服务中使用OpenAI的应用程序。这一合作对于乐天和OpenAI都是一个重要的里程碑，将为他们带来更多的机遇和发展。
文化和旅游部与百度签订战略合作协议，以共同推动中国文化和旅游产业的智能化发展。双方将在文旅大数据服务、智慧文旅建设、非物质文化遗产传播等多个领域展开深度合作，以提升中国文化旅游业的科技含量和国际影响力。双方还将合作推进非遗数字化项目建设，基于百度AI和大数据能力，在记录建档、版权确权、知识图谱和创新传播等方面开展合作，推进线上线下一体化的非遗云展览、云演绎数字化体验场景开发建设。
金山办公宣布与亚马逊云科技合作，通过建立稳定的云基础设施和利用数据和AI能力，实现了以下成果。1.文档存储成本降低40%:通过优化存储系统，将近一半的存储数据进入到成本更低的存储产品中，实现了存储成本的大幅优化。4.响应速度提升:使用亚马逊云科技全球加速网络方案，减少响应延迟，提升用户体验。
百度Apollo宣布长城汽车、亿咖通科技（排名不分先后）成为首批文心大模型智舱应用探索伙伴。百度Apollo已分别与长城汽车、亿咖通科技基于大模型能力围绕车载交互场景开展探索和实践，完成多项创新功能在量产车型平台上的验证，部分功能未来有望在长城、领克、smart等量产车型上率先落地。此次百度Apollo与亿咖通科技携手合作，�
联发科技宣布与百度合作，共同推进飞桨和文心大模型在联发科技硬件平台上的适配。双方合作将实现大模型在终端设备和云端的协同工作，为用户提供突破性的生成式AI应用体验。双方将加速终端侧生成式AI的部署，共同打造软硬一体的人工智能大模型平台。
青岛市广播电视台与百度智能云联合打造的“青岛广电智慧云平台”正式上线。青岛广电智慧云平台基于百度智能云云原生架构打造，可实现全台媒体内容、数据、技术应用的一体化管理，通过构建技术中台、数据中台、智能中台、业务中台，支持青岛广电各部门、多场景的数据打通、运营协同、安全管控，避免重复建设投入。双方还将以百度智能云曦灵数字人及希壤元宇宙平台为基础，打造更为智能的用户互动体验，提升青岛广电的内容、品牌和技术实力。
站长之家（ChinaZ.com）8月2日 消息:近日，长城汽车宣布成为百度 Apollo 文心大模型首个应用探索伙伴。双方已基于大模型能力，围绕车载交互场景开展深入探索和实践，多项创新功能已在长城汽车量产车型平台完成验证，长城汽车旗下多款车型即将搭载 AI 功能。据悉，在智能化方面，长城汽车重点进行智能座舱、智能驾驶、电子架构等前瞻科技的研发和应用，以”自研+合作“�
8月1日，中电工业互联网有限公司与百度智能云签署战略协议，在工业互联网领域加强合作，包括共建电子行业工业互联网平台，共同开发和推广先进智能化解决方案。双方将在5G、云计算、大数据、大模型、物联网、人工智能解决方案、智能质检、能源管理和优化、预测性维护、BI商务智能、智能调度、安全生产、工艺优化、供应链优化、质量大数据、企业搜索、设备知识库等领域，开展全面、紧密、深度的战略合作，共同促进智慧产业领域的创新发展。双方在工业大模型领域也制定了合作计划，将共同打造电子行业的大模型，未来通过电子行业工业互联网平台为整个电子行业赋能。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。