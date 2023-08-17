FF 宣布世界赛车手贾斯汀・贝尔成为 FF912.0Futurist Alliance 第二批用户首位车主

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:北京时间2023年8月17日，全球共享智能电动出行生态系统公司 Faraday Future（FF）宣布，英国世界冠军赛车手贾斯汀・贝尔已成为 FF912.0Futurist Alliance 的第二批用户中的首位车主和开发者共创官。这一消息标志着 FF 坚定执行其三阶段交付计划的决心。

资料显示， 贾斯汀・贝尔在长达25年的赛车生涯中，赢得了1997年国际汽联 GT 世界锦标赛和1998年勒芒24小时耐力赛冠军，多次在各项赛车赛事中获奖夺冠。而在赛车生涯后，贝尔成功转型为电视主持人，主持了多档赛车相关节目。他的加入将为 FF 在产品开发、品牌营销、技术开发等方面带来巨大的价值。

FF 首席执行官陈雪峰表示:“我们欢迎贾斯汀成为 FF912.0Futurist Alliance 的首位车主和开发者共创官。FF 致力于将极智科技顶奢版的 FF912.0Futurist Alliance 带给更多的塔尖用户。”

此外，FF 还宣布，公司特别股东会议上的反向股份分割和授权股数上限提案已获得股东批准。这一批准将为 FF 支持 FF91Futurist 的生产和公司其他战略目标的后续融资提供充足的股份。

值得一提的是，FF 还在 FF 开发者共创节期间宣布了一系列活动，包括与来自不同行业的代表性人物签约成为新车主和开发者共创官。 FF 正积极推进其三阶段交付计划，其中第一阶段的车辆交付里程碑已成功实现。

同时，FF 还启动了开发者共创节系列活动，包括参加 “FuelRun” 和 “Motorlux” 等蒙特雷汽车周期间的活动。 FF 开发者共创官的线上注册现已在 FF App 和 FF.com 上开通，候选人经过公司审核通过后正式加入。

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