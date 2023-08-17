人脸修复神器CodeFormer 可去马赛克，变清晰

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:CodeFormer 是一个人脸修复神器，由南洋理工大学 S-Lab 开发。它通过网络架构实现了人脸的变换，包括色彩化、清晰化、去马赛克修复等功能。官方给出的测试对比图显示其修复效果非常出色。

项目地址：https://github.com/sczhou/CodeFormer

测试该工具非常简单，只需下载源码并安装 Pytorch 框架即可。通过命令行输入不同的参数，可以进行人脸清晰化修复、人脸色彩化和人脸去马赛克操作。然而，人脸去马赛克算法只支持白色遮挡，其他颜色则不支持，这可能是该工具的一个缺点。

总的来说，CodeFormer 是一个方便快捷的人脸修复工具，具有良好的修复效果。它的功能包括人脸清晰化修复、人脸色彩化和人脸去马赛克，可以应用于各种场景。这个工具的开发对于人脸修复领域的研究和应用具有一定的参考价值。

核心功能:

面部修复:通过代码库查找转换器技术，恢复面部图像中的瑕疵和丢失的细节，提升图像质量。

面部增强:改善面部图像的质量，使面部特征更加清晰和生动。

面部颜色修复:修复黑白或褪色的照片，为面部图像添加自然的颜色。

缺失修复:修复面部图像中的缺失部分，使面部看起来完整和自然。

CodeFormer 为用户提供了一种简单而强大的工具，可以轻松修复和增强面部图像，提升照片的质量和视觉效果。

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