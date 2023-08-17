马斯克的 X正在对他不喜欢的网站故意增加 5 秒钟的开启延迟

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:由马斯克所拥有并更名为“X”的前Twitter网站近日被曝实施链接延迟，限制用户访问《纽约时报》、Facebook等新闻机构和在线竞争对手的速度，引发了广泛关注和舆论争议。

据《华盛顿邮报》的报道，周二的测试显示，用户点击马斯克旗下网站“X”上的链接，前往目标网站前需等待约五秒钟。而这一延迟显然主要针对那些曾遭到马斯克不满的公司，其中包括Facebook、Instagram、Bluesky、Substack、路透社和时报等。

这一延迟影响了“t.co”域名，即X用于处理发布在其网站上的每个链接的链接缩短服务。通过该域名，X能够追踪用户活动并限制访问目标网站的速度。这一举措可能从马斯克个人不喜欢的企业那里夺走流量和广告收入，引发了一系列法律和伦理关切。

然而，在这一消息被发布数小时后，X开始解除对某些网站的限制，将延迟时间恢复为零。尽管如此，仍不清楚是否所有受限制的网站都已恢复正常服务。

有评论认为，这种限制可能会对在线企业产生重大影响。在线企业一直致力于确保其网站的快速打开，因为即使微小的延迟也可能导致用户流失，转而选择其他竞争对手。谷歌曾在2016年的一项研究中指出，如果一个网站加载时间超过三秒钟，就会有53%的用户放弃访问。

尽管马斯克自称是“言论绝对主义者”，但他对于此事尚未回应。同样地，X方面也没有对此作出回应。《华盛顿邮报》联系了一些受到限制的企业，其中一些企业在被问及此事时表示正在对此进行审查。

时报发言人查理·施塔特兰德在一份声明中表示，他们注意到了这种系统性延迟，并且对于X为何会采取这一举措尚未得到解释感到担忧。他还表示，他们对于任何不明原因施加压力于新闻机构的做法都会持谨慎态度。

Substack的联合创始人克里斯·贝斯特、哈米什·麦肯齐和贾拉杰·塞蒂在一份声明中表示，他们敦促X取消对Substack链接实施的延迟限制。他们表示，Substack正是为了回应社交媒体公司类似的行为而创建的。他们强调，如果作家与观众的连接依赖于不可靠的平台，那么这将对作家建立可持续业务构成威胁。

这一事件引发了关于个人动机和言论自由的讨论。马斯克此前曾对这些竞争对手进行过公开嘲笑和攻击，但是否应该通过技术手段对他们实施限制引发了伦理和法律层面的疑问。对于这一问题，业界人士和专家也展开了广泛的讨论。

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