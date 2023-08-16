AI 应用 Text With Jesus在海外走红 用户可以与耶稣和撒旦聊天

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:With Jesus 是一款允许用户与圣经人物对话的应用程序，它模拟了一个即时通讯平台，并使用人工智能程序ChatGPT扮演角色。该应用程序上的角色包括神圣家族、使徒、先知、路得、约伯和亚伯拉罕的侄子罗得。用户可以提出几乎任何问题，并获得由应用程序角色制定的答案。

“现在你不再只是获取每日圣经经文，而是有机会通过这个应用程序与耶稣或圣经中的任何其他人聊天，”开发者Peter说。用户可以询问应用程序角色的问题几乎没有限制。无论主题是个人关系建议还是复杂的神学问题，他们都会制定精心的回应，其中至少包含一节圣经经文。

当被问及如何定义一个好基督徒时，该应用程序的耶稣机器人回答说，这样的人会“承认对我的信仰，但也会遵循我的教导，并将它们体现在你的生活中”，并引用了马太福音中耶稣教导的一段话最大的诫命是“尽心、尽性、尽意爱主你的神”和“爱人如己”。

开发者表示，该应用程序是探索圣经的另一种方式，但也受到了一些亵渎和指控。虽然一些牧师对回答的质量提出了一些批评，但开发者表示已经对应用程序进行了改进，并获得了专业人士的良好反馈。

该应用程序引发了各种反应，从娱乐到亵渎。总的来说，该应用程序通过使用人工智能技术来提供新的圣经学习和探索方式。

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