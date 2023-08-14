印媒：OpenAI 可能会在 2024 年底破产 ChatGPT 需要巨大的运行成本

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日消息:ChatGPT 去年发布后，成为增长最快的人工智能平台之一。然而，近几个月来，最初的欣喜若狂的人数增长已经停止。

OpenAI 是把人工智能（AI）带入寻常百姓家的公司，但它可能面临不乐观的未来。根据 Analytics India Magazine 的一份报告，按照目前的速度继续烧钱，由 Sam Altman 领导的公司可能会在 2024 年底之前破产。

Analytics India Magazine 指出，仅仅运营其一个人工智能服务 ChatGPT，每天的成本就达到了近 70 万美元。尽管 Altman 正试图将 GPT3.5 和 GPT-4 商业化，但公司远未实现盈亏平衡，盈利仍然是一个乌托邦的概念。

ChatGPT 去年宣布推出后，成为增长最快的 AI 平台之一。然而，最近几个月来数量增长的初步狂热态势已经停止，进一步损害了公司实现可观收入的愿望。

根据 SimilarWeb 的数据，与 6 月份 17 亿用户相比，ChatGPT 在 7 月份环比下降了 12%，达到了 15 亿用户。

目前还看不到 OpenAI 进行首次公开募股（IPO）的途径。该报告还指出，对于 OpenAI、Anthropic 或者 Inflection 等领先的 AI 公司来说，现在进行首次公开募股（IPO）以获得更多资金还为时过早。根据 Investopedia 的一份报告，一家 IPO 成功至少需要运营 10 年，并且产生 1 亿美元的收入。

OpenAI 目前能够在微软投资 100 亿美元的支持下度过困境。然而，鉴于用户数量的下降，预计亏损只会加剧，公司预计在 2023 年实现 2 亿美元的年收入，2024 年达到 10 亿美元，这似乎太乐观了，不太可能实现。自从开始发布 AI 聊天机器人以来，该公司的亏损在五月份翻了一番，达到了 5.4 亿美元。

报告认为，ChatGPT 无法创造收入的原因之一是因为 API（应用程序接口）的内部竞争。虽然公司禁止员工在工作中使用 ChatGPT，但他们却利用 API 在不同的工作流程中利用这个大型语言模型（LLM）。

中美之间的科技战争也使 OpenAI 的问题变得更加复杂，因为市场上缺乏企业级的图形处理单元（GPU）。Altman 多次提到，GPU 的稀缺性阻碍了公司培训新模型的能力。

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