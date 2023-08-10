阅文集团：推出大语言模型应用产品“作家助手妙笔版”

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:今日，阅文集团发布公告称，上半年实现收入32.8亿元，同比下降19.7%;归母净利润3.8亿元，同比增长64.8%。

阅文集团表示，在2023年，我们看到了AI技术取得关键性突破的机遇。这是时代赐予的最好机会，为阅读文本带来了全新的可能性。

以下是AI方面的核心观点:

AI可以赋能内容生产，打通多模态体验与一体化IP运营。文字、有声、漫画、动画等内容生产体系能够与阅文现有的用户体系进一步匹配融合，帮助阅文覆盖更广泛的用户群体，同时提高用户粘性。 AI可以深度参与IP孵化，将IP开发链条前置，快速进行文字到视觉的转化，提高IP爆款成功率。 AI能够在网文翻译、IP出海中以高效率，进行多语言并行的翻译，加速其全球价值的实现。 AI还有更多想象空间，可以完整融入IP生态链条，作为基础性能力，赋能所有上下游合作伙伴。

阅文集团还表示，今年七月，还刚刚发布了网络文学行业首个大型语言模型“阅文妙笔”和基于这一大型语言模型的应用产品“作家助手妙笔版”。“作家助手妙笔版”将为作家提供包括创作辅助、数据运营在内的网络文学创作服务。未来还将持续升级，利用AI技术全面赋能创作生态和IP生态。

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