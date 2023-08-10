Roblox预计其生成式AI工具实现通过文本提示实时创建头像、服装等内容

本文概要:

1. Roblox 首席执行官预计，其生成式 AI 系统可能以类似于《西部世界》的方式工作，为开发者提供所有工具。

2. Roblox 希望通过生成式 AI 工具使创作更加简单，任何人都可以通过文本提示制作头像或服装。

3. 这项技术将使 Roblox 平台上的体验更加多样化，开发者可以创建更丰富、动态且个性化的游戏体验。

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:在 Roblox 的2023年第二季度财报电话会议上，首席执行官 David Baszucki 谈到了该平台的生成式人工智能工具。

他表示，这些工具有望在未来实现类似于科幻剧《西部世界》中的场景，使开发者能够通过文本提示实时创建头像、服装等内容。这将大大简化创作过程，使任何人都能参与其中。

注：图片来自Roblox 官网截图

Roblox 已经在今年2月份推出了两项生成式 AI 测试，为开发者提供了一种通过文本描述生成游戏素材的方式，以及一种由生成式 AI 编写代码的工具。

这些工具是实现更加简单创作的初步尝试，而 Baszucki 希望通过这些技术的发展，使创作更加多样化、个性化。他认为，这将加速 Roblox 平台上的内容质量提升，并为开发者提供更多可能性。

虽然这一愿景在某种程度上类似于《西部世界》，但 Baszucki 表示，这并非是一部乌托邦的剧集，而是 Roblox 平台未来的发展方向。

此外，Baszucki 对于Roblox是否会登陆PlayStation或 Nintendo Switch 等新平台给出了一个模糊的答案。该应用程序最近在 Quest VR 耳机上进行了大测试，几天之内下载量就超过了100万次。

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