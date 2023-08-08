王小川谈王慧文做大模型：没有技术背景做大模型压力会大很多

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日消息:百川智能今天发布了公司旗下第三款大模型产品——Baichuan-53B。据王小川介绍，Baichuan-53B 定位闭源大模型，目前在写作、文本创作能力方面，已经达到行业最好的水平。

Baichuan-53B 主要面向 B 端用户提供服务，发布后，该大模型也将启动内测，预计下个月将会开放 API 等相关组件。

百川智能创始人、CEO 王小川今日在与媒体沟通时表示，做大模型比做搜索引擎时成就感更大。王小川表示，当初做搜索的时候，没有人说「小川，你特别适合做搜索」。但是今天，很多人都说，「小川，你特别适合做大模型」。王小川指出，当初做搜索，想变成问答，一直没有转化过来，但现在做大模型，与搜索的模型做了一定程度的结合，事情比原来更吸引人了。

在谈及近期王慧文退出光年之外时表示，他是国内做这么多大模型企业中，唯一一个没有技术背景的，做大模型需要做大量的技术决策，如招什么人、走什么技术路线、需要多少计算资源，没有技术背景做大模型压力会大很多，但是技术足够的话，其实是件挺愉悦的事情。

另外，此前王小川回应了外界对百川智能开源模型 Baichuan-7B 套壳 Meta 开源模型 LLaMa 的质疑。王小川提到，搜索公司干了 20 年，团队对语言数据有深入的理解，知道取得高质量语料的渠道，模型迭代速度很快，「国内开源模型的能力目前已经可以达到 LLaMa」。

（举报）