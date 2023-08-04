Brave 发布注重隐私保护图像和视频搜索功能 人工智能内容生成导致谷歌搜索变得更糟

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日消息:Brave 网络浏览器的开发商 Brave Software 为了减少对「大型科技」竞争对手的依赖，该公司调整了其搜索引擎，使其能够使用自己的图像和视频索引。

图片来自Brave

该公司表示，Brave Search（可通过 search.brave.com 及其浏览器可用）的图像和视频结果将从其自己的索引中获取。

搜索引擎通过访问在线资源（通常是网页、图片、视频或其他文件）并使用爬虫机器人记录这些资源的位置来创建索引。当互联网用户向搜索引擎提交查询时，搜索引擎会检查其索引（及可能的其他来源），以找到与查询关键词相对应的资源的地址。其实这其中有很多内容，不过这是基本的概念。

以预测相关性的方式对列表中的匹配结果进行排名，是一个持续的计算机科学挑战。多年来，谷歌通过其 PageRank 算法和其他操作有效地处理了这个问题，并继续在美国搜索市场占据主导地位，根据 Similarweb 的数据，该公司在 6 月份占有 90% 以上的市场份额。

然而，近年来越来越多的人认为谷歌搜索变得更糟了。部分问题在于人工智能内容生成，这种技术被用来创建网络垃圾，对网络用户造成了伤害。

然而，AI 也成为一种所谓的解决方案，至少对于竞争对手微软而言。微软认为 OpenAI 的聊天机器人技术可以改变对谷歌搜索的期望。

谷歌试图在隐私规则日益增多、反垄断监管纠缠不清的背景下重新发明定向广告，使自己的处境更加困难。

Brave 现在的目标是通过强调其对隐私和独立（小型科技）的承诺来应对对大型科技的不满浪潮。

正如一些人指出的那样，除了 OpenAI 等公司之外，Brave 也在 AI 内容生成领域有一定的实力：它提供了一个 API，接受搜索查询并输出适用于机器学习模型的答案格式。

该开发者在此前的博客文章中表示：「Brave Search 是 100% 私密和匿名的，这为图像/视频搜索设定了一个很高的标准。」

Brave 浏览器目前每月活跃用户约为 5776 万。作为对比，Mozilla Firefox 的每月活跃用户约为 1.87 亿。

Brave Search 于 2021 年推出，提供了基于独立索引的文本搜索结果。随后，推出了一个名为 Goggles 的服务，允许过滤个人搜索结果。正如前面提到的，Brave 于今年早些时候推出了其搜索服务的 API。

通过转向自己的图像和视频索引，Brave 进一步将其搜索产品与本质上重新包装 Google 和 Bing 的公司推出的产品区分开来。例如，DuckDuckGo 主要依赖于 Bing。

全球范围内活跃的公共网络搜索索引并不多：在美国有谷歌、必应和 Brave；在中国有百度、腾讯（搜狗）等；在俄罗斯有 Yandex；在英国有 Mojeek。

Brave 认为拥有自己的索引使公司摆脱了他人内容决策的影响。然而，Brave 表示致力于使用户能够轻松使用其他搜索引擎进行搜索，以回答 Brave 无法回答的查询。对于使用 Brave 搜索的用户，如果 Brave 的索引效果不理想，他们可以选择通过显示在前 10 个结果下方的链接将他们的关键词发送到其他搜索服务。

该公司在博客文章中表示：「Brave 致力于构建以用户为中心的网络服务。这一使命从 Brave 浏览器和 Brave Search 开始。通过发布图像和视频搜索功能，我们在搜索行业继续创新，为那些希望在在线搜索信息时拥有选择和透明度的用户提供可行和可取代的产品。」

另外，在接受采访时，Brave Search 的产品总监表示，今年 3 月，Brave Search 率先发布了一项名为 Summarizer 的新功能，公开了 LLM 的搜索集成使用。

根据用户的输入，并完全基于网络搜索结果，Summarizer 可在 Brave Search 搜索结果页面的顶部提供简明扼要的答案。我们训练我们的大型语言模型（LLM）来处理网络上的多种信息源。这与纯粹的生成式人工智能模型不同，后者容易说出未经证实的断言，而 Summarizer 能以连贯的语言提供简洁、准确的答案。此外，原始数据来源的出处都会通过链接标注出来，这样用户就可以很方便地查看来源或查找更多细节。

Brave 目前正在探索如何将 LLM 不仅应用于搜索栏，还应用于 Brave 浏览器。我们认为，LLM 类似于助手的功能将非常有用，有助于用户掌控自己的浏览体验。

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