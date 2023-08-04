芬兰AI网红走红 明知是虚拟人仍有粉丝想见一面

本文概要:

- AI 网红 Milla Sofia 在社交媒体上引起了男性的关注，尽管她并不是真人。

- 一些社交媒体用户希望能与她见面，尽管她明确表示自己是一个虚拟智能机器人。

- 专家指出，AI 机器人在社交媒体和约会应用程序上越来越流行，需要注意虚假信息的警示信号。

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:芬兰虚拟 AI 网红 Milla Sofia 在社交媒体上引起了男性的关注，她穿着小比基尼、华丽的礼服，甚至高尔夫服装，尽管她不是真人，也影响不了人气。一些社交媒体用户甚至希望能与她见面，尽管她明确表示自己是一个虚拟智能机器人。

专家指出，最近一年来，像 Milla Sofia 这样的 AI 生成用户不仅在社交媒体上成为趋势，也在约会领域中流行起来。这些 AI 机器人看起来非常真实，很难区分是否是人类或人工智能。

一些 AI 机器人甚至通过在真实网红基础上创建 AI 版本来赚钱，与用户进行互动，但这需要获得用户的同意。然而，对于那些在约会应用程序上被 AI 机器人欺骗的人们来说，就是另外一回事了。

专家指出，其中一个警示信号是对金钱的讨论，特别是对投资的讨论。无论在何种情况下，用户都需要保持警惕，尽管在某些约会应用程序中，会有其他人验证对方是否真实。

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