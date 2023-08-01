科大讯飞回应讯飞星火APP被下架：正在和平台沟通

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:针对“讯飞星火APP被下架”一事，科大讯飞方面回应称，目前讯飞星火APP下架的原因还不清楚，正在和平台的同事进行沟通。
此前，有媒体报道称，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App在苹果应用商店下架，原因是这些应用在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。
消息称，相关App下架主因是8月15日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:针对“讯飞星火APP被下架”一事，科大讯飞方面回应称，目前讯飞星火APP下架的原因还不清楚，正在和平台的同事进行沟通。
此前，有媒体报道称，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App在苹果应用商店下架，原因是这些应用在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。
消息称，相关App下架主因是8月15日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
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一座姑苏城，半部江南诗。作为中国最具历史文化底蕴的城市之一，苏州以其强大的创新能力和开放包容的精神，逐渐发展成为了一个充满活力的创意之都。科大讯飞以科技创新为动力驱动高质量发展，加速推动人工智能技术的普及和应用落地，让底蕴深厚的古城迸发出全新的活力，谱写民众高品质生活的美好画卷。
科大讯飞在7月7日的互动平台上宣布，讯飞机器人超脑平台AIBOT已经正式接入星火认知大模型。讯飞机器人超脑平台是由“讯飞超脑2030”技术底座支撑的，它推出的机器人开发平台主要包括AI能力星云、多模态交互、智能运动、模型训练、资产生成和软硬件接入。这个平台旨在帮助开发者快速搭建具备知识、学习、进化能力的实体机器人和虚拟数字人产品，让机器人走进每个行业和家庭。
科大讯飞在互动平台表示，基于星火认知大模型，讯飞医疗全面升级医疗诊后康复管理平台，将专业的诊后管理和康复指导延伸到院外。根据患者健康画像自动分析，平台可为患者智能生成个性化康复计划，并督促患者按计划执行。讯飞诊后管理平台试点已取得显著效果:提高合作医院医生的管理效率10倍以上，患者康复过程中的随访率和咨询回复率达到100%，出院患者满意度达到98%以上。
今日，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App在苹果应用商店下架，原因是这些应用在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。从接近监管部门的权威人士处了解到，相关App下架主因是8月15日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》。据相关App开发者收到的苹果审核信息显示，深度合成技术和生成式人工智能服务有相应的监管措施，DST必须满足在中国�
快科技8月2日消息，讯飞星火App新版本已于8月1日升级完毕，用户可前往各主流应用商城下载或升级体验。此外，讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会将于8月15日举办，届时会发布多模态生成、代码生成能力及行业产品等多项能力及应用。据悉，讯飞星火认知大模型是在AIGC领域内更适合中国人的创作工具。在基础能力上，讯飞星火认知大模型提供了实时搜索能力。在聊天框中，�
科大讯飞在投资者平台回应称，讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会将于8月15日举办，届时会发布多模态生成、代码生成能力及行业产品等多项能力及应用，欢迎关注。据了解，昨日，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App在苹果应用商店下架。当时，科大讯飞工作人员表示，目前讯飞星火App下架的原因还不清楚，正在和平台的同事进行沟通。而今
7月24日，科大讯飞携手华为数据存储，正式启动了AI存力底座的联合创新项目，旨在通过双方合作，共同打造面向AI大模型场景的最佳数据存储解决方案。双方将依托联合创新，在数据存储服务可靠性、算力和存力协同体系研究、数据全生命周期管理等技术方向上寻求突破。为了达成联合创新目标，科大讯飞和华为存储将凝心聚力，积极用科技赋能AI产业。
7月20日，东高科技与科大讯飞股份有限公司在广州签署战略合作协议。这次合作将通过利用最新的AI技术，为东高科技提供更加智能、高效且个性化的服务。这不仅有助于保护东高科技的声誉能够助力金融市场的稳定性和透明度。
2023年7月6日，科大讯飞AI学习机暑期新品发布会上，LUMIE10系列学习机以其强大功能、卓越性能和创新设计震撼亮相。这是科大讯飞推出的首款立式大屏AI学习机，它继承了科大讯飞AI学习机3~18岁个性化精准学的传统强项功能，同时又针对幼小关键成长期深度优化，是孩子成长路上的第1台功能齐备的AI学习机。每个孩子都有自己的闪光点，AI会让他们成为更好的自己。
孩子在学习上花费的时间更多就会越出色吗?答案显然是否定的，学习效率才是影响孩子学习水平的重中之重，如何有效提升学习效率，也是教师和家长一直在研究的课题，其实，一台好的AI学习机，就可以帮助孩子更好地利用学习时间，让学习时间过得更有“意义”，今天我们就来介绍两款学习机，科大讯飞刚刚发布的AI学习机LUMIE10Pro以及学思学习机，希望能为家长们的选择提供指导。科大讯飞AI学习机LUMIE10Pro科大讯飞AI学习机LUMIE10Pro能够实现3-18岁全学段AI一对一个性化精准学，幼儿园启蒙益智，打好衔接基础，小学趣味自主学习，养成良好学习习惯，初高中精准备考，助力学业提升。科大讯飞AI学习机LUMIE10Pro刚刚上市就饱受好评，它可以为家长和学生提供一种全新的学习体验，不论是哪个学段的孩子想要提升学习水平，不论是打基础还是快提高，都能通过这台学习机来实现，如果想要购买孩子成长路上的第一台学习机，无论是学思学习机是LUMIE10Pro都是很好的选择。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。