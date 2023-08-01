科大讯飞回应讯飞星火APP被下架：正在和平台沟通

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:针对“讯飞星火APP被下架”一事，科大讯飞方面回应称，目前讯飞星火APP下架的原因还不清楚，正在和平台的同事进行沟通。

此前，有媒体报道称，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App在苹果应用商店下架，原因是这些应用在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。

消息称，相关App下架主因是8月15日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

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