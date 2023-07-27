印度尼西亚生成式AI市场蓬勃发展

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:印度尼西亚的生成式人工智能市场正迅速扩大，这主要受到该国敢于冒险的企业家和创新者的推动。

根据德国研究公司 Statista 的数据，该行业销售额预计今年将达到2.126亿美元，成为东南亚地区最大的行业。这一增长是2020年的10倍，市场预计将以近30% 的年增长率继续增长，到2030年将达到11.5亿美元。

生成式人工智能是指通过机器学习和自然语言处理等技术，使机器能够产生具有逻辑性和创造性的内容。在印度尼西亚，生成式人工智能已经广泛应用于各个领域，尤其是在企业内部，使用聊天机器人来简化工作流程。印度尼西亚初创公司 Mekari 就利用人工智能分析客户公司的财务状况，并提供战略建议。

生成式人工智能市场的快速增长得益于印度尼西亚的创业氛围和创新精神。越来越多的企业家愿意冒险尝试新技术，并在其业务中应用生成式人工智能。这不仅推动了市场的增长，也为印度尼西亚的科技创新注入了活力。

生成式人工智能市场的快速增长也为印度尼西亚带来了机遇和挑战。尽管市场潜力巨大，但仍面临着技术和人才的瓶颈。为了保持市场的可持续增长，印度尼西亚需要加强技术研发和人才培养，并制定相关政策来支持该行业的发展。

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