Forrester 发布 2023 年十大新兴技术排名：生成式 AI 及相关技术主导榜单

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日消息:每年，分析公司 Forrester 都会列出年度 10 项新兴技术。今年，也许并不令人意外的是，该榜单充满了人工智能相关技术。

图片来自Forrester

Forrester 的新兴技术投资副总裁 Brian Hopkins 在一篇文章中写道：「生成式人工智能在今年的榜单上的主导地位并不会让任何人感到意外，因为每个人都可以在众多公开可用的工具中观察到其惊人的能力... 生成式人工智能之所以名列榜首，还因为它为许多其他顶级新兴技术提供了支持，例如自动化的工作助手（AWAs）、对话型人工智能和图灵机器人等。」

这份榜单分为三个部分：短期受益时间（不到两年）、中期受益时间（两年到五年）和长期受益时间（超过五年）。

Forrester 指出，未来 2 到 4 年内，一些新兴技术将为企业带来显著的益处，其中包括：

去中心化数字身份（DDID）：DDID 最终将取代实体身份证明文件，金融服务、政府和教育可能是最大受益者。区块链和零知识证明将在这一缓慢转变中发挥重要作用。

边缘智能：将由计算机视觉和传感器产生的大规模数据集转化为实时行动需要更智能的软件运行在企业和消费者网络的边缘。客户的数字体验将最大受益于边缘智能。

可解释性人工智能（XAI）：为了有用，新的人工智能软件需要值得信赖，这意味着必须是可解释的。虽然 XAI 的能力仍不成熟，但这项技术将在金融和医疗保健等高度监管和高风险的用例中得到最大的应用。

图灵机器人：图灵机器人数量和能力的增长出现了显著加速，这些由人工智能驱动的软件机器人帮助开发人员构建应用程序。在未来 2 到 4 年内，企业应用程序的相当一部分可能会由这项技术生成。

另外，还有一些新兴技术将需要至少五年的时间才能为企业带来实际价值：

扩展现实（XR）：仅有 20% 的美国在线成年人习惯使用虚拟现实或增强现实来获取信息，这意味着 XR 需要更多年的硬件创新和消费者采用。在短期内，企业将在员工培训和入职等领域受益。

Web3:尽管承诺带来新的更民主的网络，但 Web3 仍然是一个充满风险和丑闻的自指生态系统。Web3 对企业仍存在关键技术挑战，包括扩展和安全性、身份和密钥管理以及隐私问题。

零信任边缘（ZTE）：ZTE 将零信任安全原则嵌入到部署在办公室和物理空间的软件定义网络中，但通过云端进行集中控制。这些工具承诺的改进安全性和性能需要更多时间，因为安全和网络供应商的提供将合并和成熟。

其中几项技术去年也出现在 Forrester 的榜单上，包括边缘智能、可解释性人工智能、图灵机器人、扩展现实、Web3 和零信任边缘。

Hopkins 写道：「其中最显著的变化是在图灵机器人领域，即协助开发人员编写代码的软件机器人。由于大型语言模型和诸如 CoPilot 等供应商的努力，我们看到了巨大的加速效应。因此，我们将图灵机器人从 2022 年的 5 年或更长时间的时间跨度，调整到了 2023 年的中期时间跨度，即 2-5 年内。」

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