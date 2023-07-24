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消息称iPhone 15或引入叠层电池技术

2023-07-24 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月24日 消息:为了提高iPhone15系列的电池的续航表现，苹果计划采用耐久的叠层电池技术。这种电池技术可以降低发热量，延长整体电池寿命，并且能够提供更多可用电量以及其他方面的改进。

叠层电池是一种生产电池芯的特殊方法，或者至少是电池元件的组装和包装方法。在典型的电池片中，这些电池片在包装前要经过卷绕工序。而叠层电池则使用元件和隔膜，将它们折叠成之字形层，而不是卷成之字形层，这就是所谓的层压。

WWDC23，iOS17，苹果，iPhone14

与卷绕电池相比，叠层电池封装浪费的空间更少，因此包含的材料更多，容量更高。而且，叠层电池还能够以更高的速率充电和放电，这意味着设备的充电速度更快，同时这些设备也有可能在需要时从电池中汲取更多电能。

此外，叠层电池的分层结构还使得电池可作为多极电池工作，而不是单极卷绕电池。这使得电池本身的电阻更小，因此在充电或放电时产生的热量更少。而且热量在整个电池中产生得更加均匀，而不是集中在一个区域。将热量分散到整个电池意味着它不会像缠绕式电池那样很快磨损，从而延长了电池的使用寿命。

因此，苹果计划在iPhone15系列中使用叠层电池技术，有望提高设备的充电速度和电池寿命，同时提供更多可用电量。

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