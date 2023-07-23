首页 > 业界 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

人工智能与人工智能正在线上评价战场上对抗：「持续的猫鼠游戏」

2023-07-23 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日消息:线上评论战场上，人工智能与人工智能正在对抗。能够生成类似人类评论的生成式人工智能受到专门用于检测虚假评论的人工智能的对抗。这种对抗不仅影响着消费者，还关系着网络内容的未来。

Fakespot 的创始人兼 CEO Saoud Khalifah 表示，该公司已经看到大量生成式虚假评论。Fakespot 正在努力找到一种方法来检测类似 ChatGPT 的人工智能平台生成的内容。

他说：「今天非常不同的是，这些模型可以写任何东西。」

虚假在线评论与真实在线评论一样已经存在很长时间，但由于人们对互联网上广泛使用的先进人工智能技术产生了更广泛的担忧，这一问题变得更加紧迫。

经过多年的案件逐案件执法，上个月，联邦贸易委员会提出了一项新规定来打击虚假评论。如果获得批准，该规定将禁止撰写虚假评论、支付评论、隐瞒诚实评论和其他欺骗性行为，并对违反规定者处以巨额罚款。

但是，到底什么是虚假评论或真实评论变得不那么明确，检测虚假评论的技术仍然在不断改进中。

联邦贸易委员会广告实践部门的律师 Michael Atleson 表示：「我们不知道，也无法知道恶意行为者实际上是否在使用任何这些工具，以及其中有多少是由机器人生成的，而不是由人生成的。」「这真的更多是一个严重的问题，它只是我们担忧的一个缩影，这些聊天机器人将被用来创造各种虚假内容。」

有一些迹象表明，生成式人工智能评论已经非常普遍。CNBC 在 4 月份报道称，亚马逊上的一些评论明显涉及到人工智能，其中许多评论从短语「作为一个 AI 语言模型...」开始。

亚马逊是许多在线卖家中长期以来一直在与虚假评论作斗争的公司之一。一位发言人表示，该公司每周收到数百万条评论，主动阻止了 2 亿条疑似虚假评论。该公司使用人工调查员和人工智能的组合来发现虚假评论，运用机器学习模型分析用户的评论历史、登录活动和与其他账户的关系等因素。

更复杂的是，生成式评论并不完全违反亚马逊的规定。一位亚马逊发言人表示，该公司允许用户发布由人工智能生成的评论，前提是这些评论是真实的，并且不违反政策准则。

这家电商巨头还表示，它可能需要一些帮助。今年 6 月，亚马逊的全球销售合作伙伴服务副总裁 Dharmesh Mehta 在一篇公司博客中呼吁「私营部门、消费者团体和政府」加强合作，解决虚假评论问题。

关键问题是，人工智能检测是否能够胜过生成虚假评论的人工智能。Fakespot 检测到的第一批生成式虚假评论来自印度，几个月前，Khalifah 称这是由「虚假评论农场」生成的，即批量出售虚假评论的企业。生成式人工智能有可能让他们的工作变得更容易。

杜克大学计算机科学助理教授 Bhuwan Dhingra 表示：「这对检测工具来说，的确是一个很难通过的考验。因为如果模型与人类的写作方式完全匹配，你很难区分两者。我不认为有哪个检测器能够很快地通过这个测试。

几项研究发现，人类并不擅长检测由人工智能撰写的评论。许多技术专家和公司正在研究检测人工智能生成内容的系统，其中一些公司，如 ChatGPT 背后的 OpenAI，甚至正在研发用于检测自己人工智能的人工智能。

芝加哥大学计算机科学教授 Ben Zhao 表示，对于 AI 来说，要解决检测人工智能生成的评论的难题「几乎是不可能的」，因为机器人生成的评论往往与人类写的评论无法区分。

他说：「这是一个持续的猫鼠游戏，但从根本上讲，没有什么能够区分人工智能创造的内容。」「你会发现一些系统声称它们可以区分人类写的文本和 ChatGPT 的文本。但与他们试图追赶的东西相比，这些技术都相当简单。」

有 90% 的消费者表示会在网上购物时阅读评论，这让一些消费者维权者担心。

美国公共利益研究组织的消费者监督办公室主任 Teresa Murray 表示：「这对消费者来说是可怕的。」「AI 已经帮助不诚实的企业以与人类相似的语调在几秒钟内产生数千条真实的评论。」

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 马斯克“现身”世界人工智能大会：谈到自动驾驶 还评价了中国的人工智能

    凤凰网科技讯7月6日消息，2023年世界人工智能大会今日在上海召开，在上午的开幕式上，特斯拉首席执行官马斯克发表视频致辞，在致辞中马斯克表示今年晚些时候将会实现全自动驾驶对于中国的人工智能发展，他表示相信中国会有很强的人工智能能力。未来地球上机器人数量将会多于人类数量。关于中国人工智能领域的发展，马斯克表示，中国一旦下定决定要做一件事情，就一定能做好，各个产业都是这样，包括人工智能，相信中国会有很强的人工智能能力。

  • 梵蒂冈发布自己的人工智能道德手册

    梵蒂冈也加入了人工智能的热潮。罗马教廷发布了一本教皇定义的人工智能伦理为基础的手册。这就是我们试图让公司提前满足我们需要的标准的地方。

    ​梵蒂冈 ​人工智能 ​伦理

  • 麻省理工开放4门在线人工智能相关课程

    在当今技术先进的世界，掌握计算机编程技能已经成为一种必要。现在麻省理工学院提供了一系列高质量的、免费的计算机科学在线课程。它们是自主学习的，允许学习者按照自己的速度进步。

    ​麻省理工 ​计算机编程 ​人工智能

  • 波兰首个人工智能主持的广播节目推出

    波兰首个由人工智能主持的广播节目在南部城市PiekaryŚląskie的RadioPiekary电台首播。人工智能主持人Basia以讨论世界大脑日和人脑的无限可能性作为节目开场。人工智能在广播广播中的未来仍有待观察，听众的反馈将在决定像巴西亚这样的节目是否成为广播节目的永久节目方面发挥重要作用。

  • 配音演员正在与生成式人工智能抗争

    SAG-AFTRA全国执行董事DuncanCrabtree-Ireland在关于人工智能与娱乐业的一个讨论会上表示：“我们必须拒绝认为人工智能只是会发生在我们身上，我们对此无能为力。想获取更多io9的新闻？了解最新的漫威、星球大战和星际迷航的发布时间，关注DC宇宙电影和电视的未来，以及有关《神秘博士》的一切。

  • 人工智能“大模型”当保姆，都要操哪些心？

    ChatGPT和宋丹丹，谁陪你聊天更贵?“有人花钱吃喝，有人花钱点歌，有人花钱美容，有人花钱按摩，今儿我雇个好活，有人花钱，雇我陪人儿唠嗑儿。”2000年，作为一个小屁孩在电视前看春晚时，我决计想不到，有生之年世界上真能出现一个陪人唠嗑的机器人能唠得和小品《钟点工》里宋丹丹演的“大妹子”一样好。不知有没有人会突然回想起几十年前，曾有这样一群人为了�

    ​ChatGPT

  • 广州将人工智能作为地方课程纳入课程计划

    近日，广州市教育局发布通知，明确广州11个区内所有义务教育学校，在2023年秋季学期开始实施新的课程计划。义务教育学校要按照新课程计划及时修订本校课程安排表，做好新学年课程安排。《课程计划》将劳动、综合实践活动、地方课程和校本课程统筹安排课时;将人工智能作为广州地方课程纳入课程计划之中，在综合实践活动、信息科技、地方课程与校本课程中统筹安排�

  • 世界人工智能大会首设“迈向通用人工智能”展区，360智脑大模型参展

    2023世界人工智能大会于7月6在上海开幕，大会首次设置“迈向通用人工智能”主题展区，三六零集团自研通用大模型“360智脑”入驻展区。展区以“打造人工智能世界级产业集群”为指引，设置“算力基础”、“模型底座”、“智能应用”、“创新前沿”四大板块，360集团、阿里、商汤等大模型企业入驻。在近期中国工业互联网研究院大模型测评、中文通用大模型基准测评等多个第三方评测中，360智脑多项指标超过GPT3.5，综合表现位于国产大模型第一梯队。

  • 汤姆、西湖心辰等在杭州成立人工智能公司

    天眼查显示，近日，杭州汤姆猫人工智能科技有限公司成立，注册资本2000万人民币，经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能公共服务平台技术咨询服务等。“西湖心辰”宣布获得来自“汤姆猫”的战略投资，投资金额过亿元。本轮融资后，西湖心辰将与汤姆猫加速推进在通用大模型、垂直领域模型及终端软硬件等领域的合作。

  • 马斯克宣布成立人工智能公司xAI

    马斯克作为特斯拉和SpaceX的CEO，近日宣布成立了一家名为xAI的人工智能初创公司。xAI背后的团队由12名经验丰富的成员组成，这些成员曾在DeepMind、OpenAI、谷歌研究院、微软研究院、特斯拉或多伦多大学等知名机构工作，并参与过包括AlphaStar、AlphaCode、Inception、Minerva、GPT-3.5和GPT-4等知名项目的开发和研究。随着越来越多的企业和组织投身于人工智能领域，我们需要关注并探讨如何更好地管理这项技术所带来的风险和机会，以确保其可持续发展和对人类社会产生积极的影响。

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM