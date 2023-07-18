Google Bard AI 将引入自家谷歌地图和 Adobe 等第三方应用服务

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日消息:Google 的 Bard AI 的下一步将直接与一些公司自有的服务以及一些第三方选项进行集成。

如今，Bard 是 Google 对抗 ChatGPT 的两个竞争对手之一，它从 Google 搜索缓存的网站中获取信息。尽管这很有帮助，但在线上还有一大批无法被缓存且需要实时更新的信息。例如，机票的价格和可用性会随时间而变化。

为此，Google 已经为 Bard 准备了一种与公司自有工具（如 Google 地图、Google Flights 和 YouTube）以及第三方服务进行直接集成的方法。在 Google I/O 大会上，该公司宣布了这一功能，并预览了一些初始合作伙伴，其中包括 Adobe。

展望未来，我们将通过将 Google 应用和服务（如 Docs、Drive、Gmail、Maps 等）的功能整合到 Bard 体验中，为您提供更多激发想象力和好奇心的方式。当然，在决定如何使用这些工具和扩展功能时，您始终可以控制自己的隐私设置。 Bard 还将能够利用来自网络的各种服务，并通过来自外部合作伙伴的扩展，让您做到前所未有的事情。在未来几个月中，我们将在 Bard 中集成 Adobe Firefly，这是 Adobe 的一系列创造性生成 AI 模型，让您可以轻松快速地将自己的创意想法转化为高质量的图像，您还可以进一步编辑或添加到 Adobe Express 的设计中。

9to5Google 设法启用了这些扩展的早期预览以及它们在 Bard 的 Web 应用中的显示方式。不幸的是，虽然用户界面可用，但扩展本身似乎无法工作。Google 在正式推出时可能会有多达九个这样的「扩展」：

Google Flights

Google Hotels

Google Maps

Instacart

Kayak

OpenTable

Redfin

YouTube

Zillow

有趣的是，到这些服务之间存在一些重叠。例如，Kayak 与 Google Flights 和 Google Maps 有重叠，而 Redfin 和 Zillow 则提供相似的服务。

在一个新的「扩展」菜单中（通过拼图图标可访问），您将能够启用/禁用特定的服务。在那里，您还可以找到如何最好地使用每个 Bard 扩展的方法，例如「在亚特兰大，乔治亚州找到 100 万美元以下的房子」。

除了上述服务之外，Google 还注意到 Google 正在准备一个（先前宣布的）用于 Bard 的 Workspace 扩展，该扩展将使聊天机器人能够访问您的 Google Docs、Drive 和 Gmail。

这些新扩展使 Bard 与 ChatGPT 保持一致，ChatGPT 目前正在预览其自己的一套插件，包括来自 Kayak 和 Instacart 的选项。

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