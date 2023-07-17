联合国教科文组织：神经技术和人工智能共同威胁「心理隐私」

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日消息:联合国科教文组织在巴黎举行的「神经技术伦理国际会议」上表示，他们已经开始制定全球「伦理框架」，以应对快速科技进步所带来的人权问题。

神经技术是一个快速发展的领域，将电子设备与神经系统连接起来。到目前为止，它主要用于治疗神经系统疾病和恢复运动、交流、视力或听力。

根据联合国教科文组织专门研究人工智能的经济学家 Mariagrazia Squicciarini 的说法，最新的神经技术已经被人工智能算法推动，这些算法可以以前所未有的方式从数据中学习。「就像将神经技术加入了类固醇一样，」她对法新社表示。

AI 算法可能「操纵大脑」

联合国教科文组织社会与人文科学助理总干事 Gabriela Ramos 表示，神经技术和人工智能的融合「具有广泛和潜在的危害性」。她在会议上表示：「我们正在走向这样一个世界，在这个世界中，算法将使我们能够解码人们的思维过程，并直接操纵其意图、情绪和决策的大脑机制。」

今年 5 月，美国科学家披露他们利用脑部扫描和人工智能将人们的「要点思想」转化为书面文字的技术，尽管这需要在大型功能性磁共振成像机器中花费几个小时。

同月，亿万富翁埃隆·马斯克的公司 Neuralink 获得了在美国对人类进行其硬币大小的脑植入物测试的批准。

神经技术投资激增

Squicciarini 强调，联合国教科文组织并不认为神经技术是一件坏事。「事实上，它非常棒，」她说，并指出这项技术可以让盲人重新看到、瘫痪的人重新行走。

但是，随着神经技术「飞速发展」，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，需要制定伦理准则来保护人权。

根据联合国教科文组织的一份新报告，从 2010 年到 2020 年，对神经技术公司的投资增长了 22 倍，达到 332 亿美元。神经技术设备的专利数量在 2015 年至 2020 年间翻了一倍，其中美国占全球专利数量的近一半。预计神经技术设备市场将在 2027 年达到 242 亿美元。

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