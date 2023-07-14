印度决定对在线游戏征收28%税金 相关游戏公司股价暴跌

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:据BBC报道，印度政府决定对网络游戏征收28%的税，专家们说，这对这个蓬勃发展的行业构成了“生存威胁”，可能会敲响它的丧钟。在商品和服务税（GST）委员会做出决定后，印度在线游戏平台和赌场的股价暴跌。

该国 900 多家游戏初创公司之前只需为提供游戏的费用支付少量税款。但是，对游戏交易的全额征收28%的GST意味着从玩家那里收取的全部金额现在都将纳入征税范围。

根据行业估计，当新法律实施后，玩家赢得的总税收将超过50%，包括GST、平台佣金和所得税。

实际上，对于玩家花费的每 100 美元（约合76. 8 英镑），除了平台收取的5- 15美元的费用外，还将有 28 美元作为GST的“沉没成本”，以及在任何赢得的奖金上扣除的30%的源泉扣税（TDS）。

这将“使玩家失去动力，并且与全球标准完全不一致”，在全球标准中，增值税或GST按中位数征收，而且只征收平台费用或佣金，Khaitan & Co公司的合伙人Sudipta Bhattacharjee说。“这一举动完全让行业措手不及。它将动摇投资者的信心，并导致资金寒冬”。

在线游戏行业在过去五年里在印度取得了巨大的增长，年复合增长率达到28-30%。在能够轻松获得价格合理的智能手机和廉价移动数据的驱动下，该行业吸引了 25 亿美元的外国直接投资，其中包括来自老虎基金（Tiger Global）等公司。

由于GST委员会的决定将影响初创企业，包括它们的用户群、收入以及投资者情绪，因此这些增长率现在将受到质疑，根据一家电子竞技比赛公司GamerJi的创始人兼首席执行官Soham Thacker说。“为了限制对投资者方面的影响，许多游戏公司可能会选择将他们的业务搬到印度以外”。

“他们用一笔笔杀死了价值数十亿美元的行业。同时，这一决定可能会给该国非法和非法经营者带来巨大的推动力，”一个扑克网站Poker High的推广者Gaurav Gaggar说。

全印度游戏联盟称这一决定是“违宪、不合理和令人震惊”的，并表示政府忽视了 60 多年来“确定下来的法律原则”，将在线技能游戏与赌博活动混为一谈。

行业组织预计，由于最新举措，在线游戏行业将出现数十万人失业。

印度游戏初创公司目前雇佣了 5 万人，并预计到 2028 年将创造另外 35 万个直接工作岗位和 100 万个间接工作岗位。

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